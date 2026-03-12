Schütze, was Dir am wichtigsten ist, mit der kabellosen Hue 2K Security Kamera in Weiß. Gestochen scharfe, klare Videos in 2K - dank der hohen Pixeldichte kannst Du jedes Detail bei Tag und Nacht erkennen. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und mit einer intelligenten Bewegungserkennung ausgestattet, sodass sie rund um die Uhr genutzt werden kann. Sie funktioniert außerdem nahtlos mit Deinen Hue Lampen, um Lichtalarme auszulösen oder die Beleuchtung einzuschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird - so wird Dein gesamtes Beleuchtungssystem zu einem intelligenten Sicherheitsverbündeten.

Nahtlose Integration mit Philips Hue Lampen

Erhalte Warnungen, wenn eine Bewegung erkannt wird

2K-Video, um jedes Detail klar zu sehen

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Wiederaufladbare Batterie