Gradient Signe Pendulum
Über Gradient Signe Pendulum
In dem Gradient Signe Pendulum vereinen sich hochwertiges architektonisches Design und smarte Beleuchtung. Mit ihrem eleganten, raffinierten Design-Statement fügt sie sich nahtlos in die Einrichtung Deines Zuhauses ein. Hänge das Gerät mit seinem minimalistischen, ultraschlanken Profil an die Decke und stecke den Stecker in eine Steckdose. Drehe die Leuchte und schiebe sie am Kabel hoch oder runter, um besondere Details in Deinem Zuhause zu betonen. Der Effekt ist ein Licht, das zu schweben scheint und so ein stilvoll dezentes Highlight für Küche, Wohnzimmer oder Schlafzimmer schafft. Die fortschrittliche Gradient‑Technologie taucht Wände sanft in fließende Lichtverläufe und verleiht dem Raum Wärme und Tiefe. Wechsle mühelos zwischen warmweißen Lichttönen zum Entspannen und sanften Farbverläufen, die die passende Stimmung schaffen. Das Signe Gradient Pendel wird aus präzise verarbeitetem schwarzem Aluminium gefertigt und schafft so einen eleganten, sorgfältig abgestimmten Look. Die preisgekrönte Hue App bietet Dir smarte Steuerung, Automatisierungen und personalisierte Szenen, die auf Deinen Lebensstil zugeschnitten sind.
- Weiß und Farbverlauf
- Wallwashing-Effekte
- Ultra-niedriges Dimmen bis 0,1 %
- Nach oben oder unten schieben, um die Leuchte zu positionieren
- Ultraflach, schwarze Aluminiumoberfläche
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149466
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Aluminium
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50.000
- Umgebungstemperaturbereich
- +5 bis +35 °C
- Nennlebensdauer
- 25.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbar
- Nach der Installation
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
- Steckertyp
- Typ C, Typ G
Lichteigenschaften
- Strahlwinkel
- 360
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- 90
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 127,5
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Home Office, Wohnzimmer, Arbeitszimmer
- Stil
- Modern
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103149466
- Nettogewicht
- 1,11 kg
- Bruttogewicht
- 2,24 kg
- Höhe
- 138 mm
- Länge
- 1.412 mm
- Breite
- 177 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004321901
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0,1
- Leistung
- 20
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 20
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 2.500
- Gesamte Höhe
- 1.297 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Durchmesser
- 22 mm
- Lichttechnologie
- Nicht anwendbar
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- n/a
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II und III
- Austauschbare Lichtquelle
- Nein
- Anzahl Lichtquellen
- 1
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Decke
Die Lampe
- Bauform
- Linear
- Lichtleistung
- 2550 lm bei 6500K
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 8.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden