OmniGlow Outdoor Lightstrip, 5 m
Über OmniGlow Outdoor Lightstrip, 5 m
Schaffe eine stimmungsvolle Außenatmosphäre mit dem perfekten Lichtakzent. Der OmniGlow Outdoor Lightstrip sorgt in jedem Moment für makellos sanfte Farbverläufe – ganz gleich, ob Du auf der Terrasse mit Freunden zusammen bist, dich auf dem Rasen entspannst oder Gäste an Deiner Haustür begrüßen. Die moderne OmniGlow-Technologie verhüllt sichtbare LED-Punke und erzeugt eine gleichmäßige Lichtverteilung auf der gesamten Länge der Leuchte. Du musst den Lightstrip nicht verstecken. Bringe ihn sichtbar an und verwende ihn als direkte Beleuchtung. OmniGlow sorgt nicht nur für die passende Stimmung. Mit 2.100 Lumen ultrahellem Weißlicht ist sie auch eine äußerst praktische Außenbeleuchtung. Wechsle mühelos zwischen schönem Ambiente und Arbeitsbeleuchtung. Verlege OmniGlow an Terrassenrändern, Wänden, Balkonen und sogar an den Fassaden, Dachlinien und Wegen Deines Zuhauses. Das wetterfestes Design bietet das ganze Jahr über eine zuverlässige Leistung. Schneide den Lightstrip auf die passende Länge zu und versiegele ihn mit dem separat erhältlichen Versiegelungsset. Genieße mühelose Steuerung, individuelle Anpassung und Automatisierungen mit der Hue App und Sprachassistenten.
- Ultrasanfte Farbverläufe dank OmniGlow Technologie
- Präzise Chromasync-Farbanpassung
- Extrem helles, naturgetreues weißes Licht
- Bis zu 2.100 Lumen
- Zuschneiden und wieder versiegeln (Set separat erhältlich)
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103179814
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Mattweiß
- Material
- Silikon
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50.000
- Umgebungstemperaturbereich
- -20 bis +45 °C
- Nennlebensdauer
- 25.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
Lichteigenschaften
- Strahlwinkel
- 120
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- 80
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 1.5
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 50
Lichterkette/Lightstrip
- Zuschneiden möglich
- Ja
- Verlängerung möglich
- Nein
- Eingangsspannung
- 24V
- Länge
- 5.000 mm
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Balkon, Garten, Außenbereich, Patio
- Stil
- Modern
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103179814
- Nettogewicht
- 1,08 kg
- Bruttogewicht
- 1,4 kg
- Höhe
- 296 mm
- Länge
- 296 mm
- Breite
- 87 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004438505
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0,50
- Leistung
- 30
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 30
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 2.500
- Gesamte Höhe
- 8,5 mm
- Gesamte Länge
- 5.000 mm
- Gesamte Breite
- 17 mm
- Kabellänge bis zur ersten LED
- 500 mm
- Länge der Lichterkette
- 5.000 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 1.970
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP67 (IP55-Netzteil)
- Schutzklasse
- Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle
- Nein
- Lichtleistung von 2.700 K
- 1.740
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
Die Lampe
- Bauform
- 17mm*8.5mm*5000mm
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden