Tauche mit dem Play Gradient Lightstrip in die Welt des Hue Home‑Entertainments ein. Der Gradient TV-Lightstrip mit Farbverlauf erzeugt dank der RGBWWIC-Technologie farbenfrohe Wallwashing-Effekte, die sich nahtlos an den Inhalt von Filmen und Serien anpassen. Genieße ein Kinoerlebnis, bei dem helle Szenen durch lebendige Farben zum Leben erweckt werden, während dunklere Momente dank der hohen Dimmleistung eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Chromasync sorgt für präzise Farbabstimmung über mehrere Hue Lampen hinweg. Synchronisiere Deine Lampen ganz nach Deinen Wünschen mit der Hue Sync TV-App, Hue Screen Sync oder HDMI Sync Box. Nutze den Lightstrip, wenn Du das Licht nicht synchronisierst, für ein stimmungsvolles Ambiente und ein angenehmes Fernseherlebnis. Zur Installation einfach passend zuschneiden und mit den enthaltenen Halterungen an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen. Steuere und individualisiere alles mühelos mit der preisgekrönten Hue App.

Wandflutungseffekte mit Farbverlauf

RGBWWIC-Technologie

Präzise Chromasync-Farbanpassung

Geeignet für Fernseher bis 65 Zoll

Sync-Gerät und Hue App erforderlich