Philips Hue Play Gradient Lightstrip Halterung

Nahaufnahme der Vorderseite von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Gradient Lightstrip Halterung
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Über Philips Hue Play Gradient Lightstrip Halterung

Mit diesen speziell entwickelten Halterungen lässt sich Dein Play Gradient Lightstrip einfach an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen oder neu montieren.

  • Selbstklebende Halterung für TV-Lightstrip
  • Robustes Design
  • Farbe: Schwarz
  • Paypal
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