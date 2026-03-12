Ein noch besseres Hue Home Entertainment-Erlebnis mit dem Play Gradient Lightstrip Pro . Die OmniGlow Technologie erzeugt ultraweiche, gleichmäßige Wallwashing-Farbverläufe, passend zu den Inhalten von Filmen und Serien. Genieße ein Kinoerlebnis, bei dem helle Szenen durch lebendige Farben zum Leben erweckt werden, während dunklere Momente dank der hohen Dimmleistung eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Chromasync sorgt für präzise Farbabstimmung über mehrere Hue Lampen hinweg. Synchronisiere Deine Beleuchtung mit der Hue Sync TV App oder der Hue Play HDMI Sync Box. Nutze den Lightstrip, wenn Du ihn nicht synchronisierst, um die perfekte Atmosphäre zum Fernsehen zu schaffen. Zur Installation einfach passend zuschneiden und mit den enthaltenen Halterungen an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen. Steuere und individualisiere alles mühelos mit der preisgekrönten Hue App.

Ultrasanfte Farbverläufe für beeindruckende Wandlichteffekte

OmniGlow-Technologie

Präzise Chromasync-Farbanpassung

Geeignet für Fernseher bis zu 100 Zoll

Sync-Gerät und Hue App erforderlich