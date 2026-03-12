Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro Halterungen

Nahaufnahme der Vorderseite von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro Halterungen
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Über Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro Halterungen

Mit diesen speziell entwickelten Halterungen lässt sich Dein Play Gradient Lightstrip Pro einfach an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen oder neu montieren.

  • Selbstklebende Halterung für TV-Lightstrip
  • Robustes Design
  • Farbe: Schwarz
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay