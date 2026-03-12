Philips Hue Play Sync-Set: Gradient Lightstrip 85" + HDMI Sync Box 4K

239,99 €

Nahaufnahme der Vorderseite von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync-Set: Gradient Lightstrip 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Nahaufnahme der Rückseite von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync-Set: Gradient Lightstrip 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Verpackung von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync-Set: Gradient Lightstrip 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Verwendung von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync-Set: Gradient Lightstrip 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Verwendung von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync-Set: Gradient Lightstrip 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Verwendung von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync-Set: Gradient Lightstrip 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Verwendung von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync-Set: Gradient Lightstrip 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
Verwendung von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Sync-Set: Gradient Lightstrip 85&quot; + HDMI Sync Box 4K
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Über Philips Hue Play Sync-Set: Gradient Lightstrip 85" + HDMI Sync Box 4K

Tauche mit diesem Entertainment Sync Set in die Welt von Hue Entertainment ein. Das Set enthält eine Play HDMI Sync Box 4K sowie einen farbfähigen Gradient Lightstrip. Verbinde Set-Top-Boxen und Streaming-Sticks mit der Sync Box und synchronisiere die TV Inhalte mit dem Lightstrip. Genieße farbenfrohe, Wallwashing-Effekte mit Farbverläufen, die nahtlos auf alles auf dem Bildschirm reagieren. Die Sync Box unterstützt 4K-Auflösung bei 60 Hz Bildwiederholrate und ermöglicht Dir hochauflösendes Fernsehen mit sofort reagierenden Lichteffekten. Richte alles mühelos in der Hue App ein und genieße Deine Lieblingsfilme, Serien und Spiele wie nie zuvor!

  • Unterstützt 4K-Auflösung bei 60 Hz
  • Wandflutungseffekte mit Farbverlauf
  • Geeignet für Fernseher bis zu 85 Zoll
  • Einfaches, kompaktes Design
  • Steuerung und Konfiguration über die Hue App
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
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