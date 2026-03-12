Moonshine Deckenleuchte, 28W, E27, ohne Leuchtmittel
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Über Moonshine Deckenleuchte, 28W, E27, ohne Leuchtmittel
Die Philips Moonshine LED-Wandleuchte für den Außenbereich in Anthrazitgrau besteht aus langlebigem Aluminium-Druckguss. Das minimalistische Design bietet eine Lichtverteilung in zwei Richtungen, um Ihre Wand mit ausreichend gestreutem warmweißen Licht zu versorgen.
- Ohne Leuchtmittel
- Anthrazit
- Wasserbeständig
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8718696158180
Design und Materialausführung
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Metall
Umweltschutz
- Entsorgung des Produkts
- Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Vollständig witterungsbeständig
- Ja
- LED integriert
- Nein
Gartenbereich
- Gartenbereich
- Garten und Terrasse
Lichteigenschaften
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 100
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Garten, Patio
- Stil
- Zeitgenössisch
- Typ
- Deckenleuchten
- EyeComfort
- Nein
- Zusätzliche Funktionen
- wasserbeständig
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8718696158180
- Nettogewicht
- 0,93 kg
- Bruttogewicht
- 1,11 kg
- Höhe
- 279 mm
- Länge
- 95 mm
- Breite
- 274 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 915005382401
Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht
- 0,933 kg
- Gesamte Höhe
- 81 mm
- Gesamte Länge
- 260 mm
- Gesamte Breite
- 260 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichttechnologie
- LED
- Netzstrom
- 50–60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle
- keine Angabe
- Fassung/Sockel
- E27
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- -
- IP-Code
- IP44
- Schutzklasse
- Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle
- Ja
- Anzahl Lichtquellen
- 2
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Nein
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- No
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme
- Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll
- Nicht anwendbar
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Nicht anwendbar
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden