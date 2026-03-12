Wandpaneel Triangle Starterset
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Über Wandpaneel Triangle Starterset
Nanoleaf Shapes, die über das Philips Hue Wandleuchtenmodul mit Philips Hue kompatibel sind. Steuere Deine Panels gemeinsam mit Deinen anderen Leuchten über die Hue App. Nur zusammen mit dem Philips Hue Wandleuchtenmodul erhältlich. Nicht separat erhältlich.
- Nanoleaf-Lichtpaneele
- Funktioniert mit Philips Hue über das Wandleuchtenmodul
- Steuerung über die Hue App, Sprachsteuerung und Zubehör
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103170279
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Kunststoff
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 2.502
- Nennlebensdauer
- 25.000
- Umgebungstemperaturbereich
- 0 bis +40 °C
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
- Steckertyp
- Typ C
Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- -
- Farbtemperatur
- 2200-6500 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 0
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Entertainment-Raum, Wohnzimmer
- Stil
- Modern
Packmaße und Gewicht
- Nettogewicht
- 1,57 kg
- Bruttogewicht
- 1,57 kg
- Höhe
- 0 mm
- Länge
- 0 mm
- Breite
- 0 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004448501
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 10 mm
- Gesamte Länge
- 230 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Farbiges Licht
- Netzstrom
- 100‑240 V
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- NA
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse III
- Austauschbare Lichtquelle
- Nein
- Anzahl Lichtquellen
- 3
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- Nicht anwendbar
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Nein
- Montageoptionen
- Wand
Die Lampe
- Bauform
- Triangle
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- Keine Bedienungsanleitung vorhanden
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden