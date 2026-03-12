Nanoleaf Shapes, die über das Philips Hue Wandleuchtenmodul mit Philips Hue kompatibel sind. Steuere Deine Panels gemeinsam mit Deinen anderen Leuchten über die Hue App. Nur zusammen mit dem Philips Hue Wandleuchtenmodul erhältlich. Nicht separat erhältlich.

Nanoleaf-Lichtpaneele

Funktioniert mit Philips Hue über das Wandleuchtenmodul

Steuerung über die Hue App, Sprachsteuerung und Zubehör