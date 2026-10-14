Philips Hue x Elias Nerlich
Game Changing Sync mit der neuen Sync Box 8k
Ein perfektes Heimkino kann jeder eindrucksvoll beleuchten. Aber einen kargen Waschsalon in ein Gaming-Paradies zu verwandeln, das können nur Elias Nerlich mit Philips Hue! Entdecke den Game Changer: die neue Philips Hue Play HDMI Sync Box 8k und weitere Produkte für Deinen perfekten Gaming Space.
TV-Sync Setup in 3 Schritten
Um Deinen TV mit smartem Licht zu synchronisieren, brauchst Du nur ein Lichtprodukt, die Philips Hue Bridge und die Philips Hue Play HDMI Sync Box – jetzt neu mit 8k Funktionalität. Für die volle Entertainment Experience kannst Du Dich noch weiter ausstatten.
- Die Philips Hue Play HDMI Sync Box 8k
- Die Philips Hue Bridge Steuerungszentrale
- Jedes Philips Hue White & Color Ambiance Produkt
Das Herzstück für Dein Entertainment
Jetzt neu: Hol Dein Gaming auf nächste Level mit der HDMI Sync Box 8k und reaktivem, farbigem Licht! In Echtzeit synchronisiert sie Dein Philips Hue Licht mit dem Geschehen auf Deinem TV. Kompatibel mit HDR10+ und Dolby Vision!
- Synchronisiert Licht mit Deiner Konsole & TV
- Jetzt mit 8K 60Hz und 4K 120Hz Inhalten synchronisieren
- Synchronisation ohne Lagging
- Einfache Verbindung über 4 HDMI-Zugänge
Gaming Produkte fürs ganze Zimmer
TV Play Gradient Lightstrip 65"
229,99 €
160,99 €
TV Play Gradient Lightstrip 55"
209,99 €
146,99 €
Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
59,99 €
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Gradient Signe Stehleuchte weiß
339,99 €
Gradient Signe Tischleuchte schwarz
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Hue Solo Lightstrip 3 Meter
69,99 €
Deine Chance zu gewinnen
Gehöre zu den 5 Gewinnern eines Philips Hue Gaming Sets im Wert von über 600 Euro.
Der Gewinn:
- 1 Hue Play HDMI Sync Box 8k
- 1 Hue Play Gradient TV Lightstrip
- 1 Hue Bridge