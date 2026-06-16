Smarte Steuerung für herkömmliche Lampen

Drei Pendelleuchten mit herkömmlichen Lampen, die weiß leuchten.

Smarte Steuerung für Deine herkömmlichen Lampen mit dem kabelgebundenen Wandschalter Modul und dem Smart Plug.
Integriere Deine nicht-smarte Beleuchtung in Dein Philips Hue Ökosystem für mühelose Steuerung mit der Hue App, Sprachsteuerung und Automatisierungen.

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Erlebe smarte Lichtsteuerung

Ein kabelgebundenes smartes Philips Hue Relais-Wandschalter Modul (ein/aus) in Weiß

Ein/Aus-Schalter

Ein-/Ausschalter kaufen
Ein kabelgebundenes Philips Hue Dimmschalter-Modul in Weiß.

Hue Dimmschalter

Dimmschalter kaufen
Ein Philips Hue Smart Plug in Weiß.

Hue Smart Plug

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Wie man kabelgebundene Wandschalter installiert

Vergleiche die Schalter

Nutze unseren praktischen Leitfaden, um herauszufinden, welche Schalter zu Deinen Bedürfnissen passen. Wie die Schalter für herkömmliche Lampen haben wir auch unsere beiden speziell entwickelten Wandschalter Module für smarte Hue Lampen eingefügt, um Dir einen vollständigen Überblick zu bieten.

Kabelgebundenen Ein/Aus-Schalter

1 and 2 channel

Kabelgebundenen Ein-/Ausschalter kaufen

Kabelgebundener Dimmschalter

1 channel

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Kabelgebundenes Wandschalter Modul

-

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Wandschalter Modul

Battery

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Unterstützte Lampen

Herkömmliche Lampen 
Herkömmliche dimmbare Lampen 
Smarte Lampen
Smarte Lampen

Dazu brauchst Du eine Hue Bridge

Nein, aber eingeschränkte Funktionalität
Nein, aber eingeschränkte Funktionalität
Ja
Ja

Verkabelung

Nullleiter erforderlich
Funktioniert mit oder ohne Nullleiter
Nullleiter erforderlich
Kein Nullleiter erforderlich

Stromquelle

Netz
Netz
Netz
Batterie (5+ Jahre)

Schalterkompatibilität

Wippschalter, Kippschalter, Tastenschalter
Wippschalter, Kippschalter, Tastenschalter
Wippschalter, Kippschalter, Tastenschalter
Wippschalter, Kippschalter, Tastenschalter

Kanäle

1- oder 2-Kanal
1 Kanal
nicht zutreffend
nicht zutreffend

Abmessungen

41 x 37 x 15 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
43 x 38 x 10 mm

Dimmfunktion

Nein
Ja
Ja
Ja

Matter kompatibel

Ja (als Licht)
Ja (als Licht)
Ja, nur über die Bridge
Ja, nur über die Bridge

Bluetooth

Ja
Ja
Nein
Nein

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FAQ zu smarten Steuerungen von Philips Hue

Benötigt das Hue Wandschalter Modul eine Batterie?

Sollte ich mich für eine smarte Lampe oder einen smarten Schalter entscheiden?

Was mache ich mit meinen normalen Schaltern?

Was passiert, wenn jemand das Licht am Lichtschalter ausschaltet?

Was ist, wenn ich einen physischen Dimmschalters anstelle eines Lichtschalters habe?

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