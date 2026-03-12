Philips Hue Scenova Wandleuchte, quadratisch

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Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Außenleuchten Philips Hue Scenova Wandleuchte, quadratisch
Nahaufnahme der Rückseite von Außenleuchten Philips Hue Scenova Wandleuchte, quadratisch
Nahaufnahme der Rückseite von Außenleuchten Philips Hue Scenova Wandleuchte, quadratisch
Angegebene Abmessungen von Außenleuchten Philips Hue Scenova Wandleuchte, quadratisch
Verpackung von Außenleuchten Philips Hue Scenova Wandleuchte, quadratisch
Verwendung von Außenleuchten Philips Hue Scenova Wandleuchte, quadratisch
Verwendung von Außenleuchten Philips Hue Scenova Wandleuchte, quadratisch
Verwendung von Außenleuchten Philips Hue Scenova Wandleuchte, quadratisch
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Über Philips Hue Scenova Wandleuchte, quadratisch

Bringe die Atmosphäre von Hue nach draußen! Diese Wandleuchte für den Außenbereich ist perfekt geeignet für Deine Terrasse, Deinen Hinterhof oder Deine Haustür und bietet ein dekoratives, omnidirektionales Licht in einstellbarer Farbe oder in warm bis kühlen Weißtönen. Gestalte die Zeit von Dämmerung bis Sonnenaufgang selbst – mit Lichtstimmungen für ein Dinner im Freien oder zur Entspannung unter den Sternen. Wenn es dunkel wird, kannst Du ein helles weißes Licht einstellen, um zu sehen, wer da ist oder um Deinen Weg ums Haus zu finden. Chromasync sorgt für eine präzise Farbanpassung zwischen mehreren Hue Lichtern für ein nahtloses Ambiente. Die doppelte Lichtstreuung sorgt für ein weiches, gleichmäßiges Licht, indem sie harte LED-Punkte glättet und den Blendeffekt reduziert. Gleichzeitig ist sie UV-beständig, um ein Vergilben zu verhindern. Installiere dieses wetterfeste, IP-44-zertifizierte Leuchte an Wänden oder Decken im Außenbereich Deines Zuhauses, um das Licht genau dorthin zu bringen, wo Du es brauchst. Genieße mühelose Kontrolle, auch wenn Du nicht zuhause bist – passe Optionen an und erstelle Automatisierungen via Hue App und Sprachassistenten.

  • Einstellbares weißes und farbiges Licht
  • Witterungsbeständig (IP44)
  • Powershield Anti-Fleck-Beschichtung
  • Wand- oder Deckeninstallation
  • App- und Sprachsteuerung

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