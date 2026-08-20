Ausgewählte Filter
Alle Produkte Starter-Sets (27) Lampen (120) LED-Streifen (78) Security (37) Zubehör (51) Tischleuchten (59) Einbau- und Einlegeleuchten (30) Stehleuchten (9) Spots (39) Wandleuchten (29) Deckenleuchten (75) Pendelleuchten (24) Schienenbeleuchtung (158) Außenleuchten (83) Lichterketten (14) Ersatzteile (14) Produkt-Sets (87)

Preis

Intelligente Leuchten

Vervollständigen Sie Ihr Setup mit Leuchten, die für jeden Raum entwickelt wurden. Von Pendelleuchten und Deckenleuchten bis zu Wandleuchten lässt sich jede Leuchte nahtlos in die Hue App integrieren – so haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Zuhause.

355 Produkte
Nahaufnahme der Vorderseite von Datura Deckenleuchte

Datura Deckenleuchte

Diffuse Hintergrundbeleuchtung
Leistungsstarkes Vorderlicht
30 x 120 cm
Bis zu 4250 Lumen
Nahaufnahme der Vorderseite von Datura Deckenleuchte

Datura Deckenleuchte

Diffuse Hintergrundbeleuchtung
Leistungsstarkes Vorderlicht
60 x 60 cm
Bis zu 4300 Lumen
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Devote schlanke Deckenleuchte S, Doppelpack

Hue Devote schlanke Deckenleuchte S, Doppelpack

Gleichmäßige Lichtverteilung
⌀ 29,1 cm
Bis zu 2000 Lumen
Mattweißes Gehäuse aus Kunststoff
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Devote schlanke Deckenleuchte M

Hue Devote schlanke Deckenleuchte M

Gleichmäßige Lichtverteilung
⌀ 42,1 cm
Bis zu 2900 Lumen
Mattweißes Gehäuse aus Kunststoff
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Schiene 1,5m schwarz

Perifo Schiene 1,5m schwarz

1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung schwarz

Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung schwarz

5,2 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Verkürze und Verlängere das Kabel
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Inara Outdoor Wandleuchte schwarz

Inara Outdoor Wandleuchte schwarz

E27 LED-Lampe enthalten
Vintage-Lampe mit angenehm warmweißem Licht
netzstrombetrieben
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niederspannungssystem – Basis-Set
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte

Hue Aurelle Rechteckige Panelleuchte

Gleichmäßige Lichtverteilung
120 x 30 cm
Bis zu 3750 Lumen
Mattweißes Aluminium
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Surimu Rechteckige Panelleuchte

Hue Surimu Rechteckige Panelleuchte

Gleichmäßige Lichtverteilung
120 x 30 cm
Bis zu 4150 Lumen
Mattweißes Aluminium
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Slim Einbauleuchte, 90 mm, 3er-Pack

Slim Einbauleuchte, 90 mm, 3er-Pack

Einstellbares weißes und farbiges Licht
Chromasync™ Farbanpassung
1000 Lumen
Wasserbeständig (IP44)
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Centris 4er Deckenspot

Centris 4er Deckenspot

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Appear Outdoor Wandleuchte schwarz

Appear Outdoor Wandleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von 3er-Pack Centura Einbauspot

3er-Pack Centura Einbauspot

Inklusive GU10-Lampe
Durchmesser Deckenausschnitt: 70 mm
Einstellbarer Kopf
Engstrahlend
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Schiene 1m schwarz

Perifo Schiene 1m schwarz

1 Meter
Passend für bis zu 5 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer kompakten Light Tube
Nahaufnahme der Vorderseite von Rechteckige Panelleuchte Aurelle

Rechteckige Panelleuchte Aurelle

Gleichmäßige Lichtverteilung
60 x 60 cm
Bis zu 2750 Lumen
Mattweißes Aluminium
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von 3er-Pack Centura Einbauspot

3er-Pack Centura Einbauspot

Inklusive GU10-Lampe
Durchmesser Deckenausschnitt: 70 mm
Einstellbarer Kopf
Engstrahlend
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Slim Einbauleuchte, 90 mm, 3er-Pack

Slim Einbauleuchte, 90 mm, 3er-Pack

Einstellbares weißes und farbiges Licht
Chromasync™ Farbanpassung
1000 Lumen
Wasserbeständig (IP44)
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Einbauspot Milliskin (3er-Pack)

Einbauspot Milliskin (3er-Pack)

Inklusive 3 GU10-Lampen
Durchmesser der Aussparung: 70 mm
Einstellbarer Kopf
Engstrahlend
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Schiene 1,5m weiß

Perifo Schiene 1,5m weiß

1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Centris 2-Deckenspot

Centris 2-Deckenspot

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
1-24 von 355

Leitfaden zu intelligenten Leuchten

Was ist der Unterschied zwischen einer intelligenten Leuchte und einer Lampe?

Werden Smart-Leuchten mein Heim-WLAN verlangsamen?

Welche verschiedenen Stilrichtungen von Leuchten sind erhältlich?

Welche Leuchten sind ideal für moderne Wohnzimmer?

Wie wähle ich die richtige Leuchte für mein Schlafzimmer aus?

Wo kann ich hochwertige Zylinderleuchten finden?

Wo finde ich hochwertige Leuchten für die Bibliothek?

Wie kann ich eine Philips Hue Leuchte installieren?

Erfahren Sie mehr über Lampen und Leuchten.

Energieeffizienz von smarten LED-Lampen

Was ist Schienenbeleuchtung?

Was ist Schienenbeleuchtung? Erfahre, wie sie funktioniert, wie Du Schienenbeleuchtung einrichtest, und entdecke moderne, smarte Lösungen wie die Philips Hue Perifo.
Farbwechsel-LED-Lampen

So erhältst Du die beste Beleuchtung für das Fitnessstudio zu Hause

Hier findest Du Ideen für die beste Beleuchtung für Dein Heim-Fitnessstudio, einschließlich der Frage, welche Art von Beleuchtung Du benötigst und wo Du sie anbringen solltest.
Wie Beleuchtung die Stimmung beeinflusst

Wie die Beleuchtung die Stimmung beeinflusst

Erfahre, wie Beleuchtung die Stimmung beeinflusst, entdecke die Vorteile zirkadianer Beleuchtung sowie Tipps zu Licht und psychischer Gesundheit und nutze Philips Hue, um Dein Wohlbefinden jeden Tag zu unterstützen.
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay