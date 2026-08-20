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Wegeleuchten für den Außenbereich

Erleuchte den Weg mit Wegeleuchten für den Außenbereich. Speziell für Gehwege, Einfahrten, Terrassen und Gartenwege konzipiert, bieten diese smarten Außenleuchten ein elegantes Design mit einer zuverlässigen, wetterfesten Leistung.

11 Produkte
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Impress Sockelleuchte (Niedervolt)

Hue Impress Sockelleuchte (Niedervolt)

Niedervolt
Mattschwarzes Finish
400 x 100 mm
PSU separat erhältlich
Nahaufnahme der Vorderseite von Nyro Outdoor Sockelleuchte schwarz

Nyro Outdoor Sockelleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Calla Outdoor Sockelleuchte silber

Calla Outdoor Sockelleuchte silber

Niedervolt
Edelstahl
104 x 252 mm
PSU separat erhältlich
Nahaufnahme der Vorderseite von Turaco Outdoor-Sockelleuchte

Turaco Outdoor-Sockelleuchte

Weißes und farbiges Licht
1100 Lumen
App- und Sprachsteuerung
Matter-Kompatibel
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Calla Outdoor Sockelleuchte

Calla Outdoor Sockelleuchte

Niedervolt
Mattschwarzes Finish
105 x 252 mm
PSU separat erhältlich
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Lucca Sockelleuchte

Lucca Sockelleuchte

Weißes und farbiges Licht
1100 Lumen
App- und Sprachsteuerung
Matter-Kompatibel
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz

Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz

Fest verkabelt
Mattschwarzes Finish
400 x 100 mm
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Sockelleuchte Calla für den Außenbereich

Sockelleuchte Calla für den Außenbereich

Niedervolt
Mattschwarzes Finish
104 x 402 mm
PSU separat erhältlich
Nahaufnahme der Vorderseite von Econic Outdoor Sockelleuchte schwarz

Econic Outdoor Sockelleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Turaco Outdoor Sockelleuchte schwarz

Turaco Outdoor Sockelleuchte schwarz

E27 LED-Lampe enthalten
Warmweißes Licht (2700K)
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Lucca Outdoor Sockelleuchte anthrazit

Lucca Outdoor Sockelleuchte anthrazit

E27 LED-Lampe enthalten
Warmweißes Licht (2700K)
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
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Ratgeber für Wegeleuchten

Wie weit sollten Wegeleuchten entlang meines Gehwegs voneinander entfernt sein?

Sind dekorative Wegeleuchten widerstandsfähig genug, um rauen Wetterbedingungen standzuhalten?

Wie wähle ich den richtigen Stil einer Wegleuchte für meinen Außenbereich aus?

Was sind die elegantesten Wege-Lampen für eine moderne Terrasse?

Welche GartenwegLampen eignen sich am besten für meinen Garten?

Was sind die besten Weglampen mit Bewegungsmeldern?

Gibt es energieeffiziente Optionen für die Wegbeleuchtung?

Welche Vorteile bieten die Hue AußenwegLampen?

Kann ich Weglampen selbst installieren oder brauche ich professionelle Hilfe?

Bietet Philips Hue Solar-Außenweg-Lampen an, oder ist ein Niederspannungssystem besser für die Gartenbeleuchtung?

Erfahren Sie mehr über Weglampen

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Leitfaden für Sicherheitsbeleuchtung

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