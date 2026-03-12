Philips Hue Play Screen Sync
Aktueller Preis ist 119,99 €
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- 2 Jahre Garantie
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Über Philips Hue Play Screen Sync
So wird Fernsehen zu einem echten Erlebnis! Hue Screen Sync ist eine Plug-and-Play-Lösung, die Dir den Einstieg in die Welt von Hue Entertainment erleichtert. Bring sie einfach an Deinem Fernseher an und synchronisiere Bildschirminhalte in Echtzeit mit Deinen Hue Lampen. So entsteht in jedem Augenblick ein harmonisches Zusammenspiel aus Licht und Farbe. Synchronisiere Deine Lieblingsfilme, Serien oder Sportarten - egal, ob du über Deine bevorzugten Apps streamst oder Fernsehen schaust. Eine Fisheye‑Linse erfasst den gesamten Bildschirm von Rand zu Rand. Der fortschrittliche Synchronisations‑Algorithmus analysiert jede Farbe, um eine optimierte Lichtanpassung zu ermöglichen, sodass Deine Hue Lampen jede Aktion exakt widerspiegeln — selbst wenn sich die Lichtverhältnisse in Deinem Raum ändern. Richte Deinen Entertainment-Bereich in der Hue App ein, synchronisiere Deine Lampen mühelos mit Hue Play Screen Sync und gestalte Dein Erlebnis anschließend individuell an das an, was du gerade anschaust.
- Einfache Plug-and-Play Lösung
- Inhalte per Hue App synchronisieren
- Vollbildaufnahme mit Fisheye-Objektiv
- Fortschrittlicher Algorithmus zur Farbanpassung
- Lässt sich nahtlos in Dein Hue System integrieren
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103173126
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Kunststoff
Nutzlebensdauer
- Umgebungstemperaturbereich
- 0 bis +40 °C
- Nennlebensdauer
- 87.600
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103173126
- Nettogewicht
- 0,28 kg
- Bruttogewicht
- 0,5 kg
- Höhe
- 190 mm
- Länge
- 100 mm
- Breite
- 147 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004440202
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0
- Leistung
- 1,5
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 2.000
- Gesamte Höhe
- 68,2 mm
- Gesamte Länge
- 180,4 mm
- Gesamte Breite
- 139,6 mm
- Höhe der Produktpalette
- 45.5 mm to 68.2 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Netzstrom
- 100‑240 V
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse III
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- Nicht anwendbar
- Montageoptionen
- Fernseher
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- HDMI
- Nein
- Videoauflösung
- no video output
- Videoformate
- no video output
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Nicht anwendbar
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden