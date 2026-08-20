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Preis

smarte LED-Lampen

Tisch-, Steh-, Nacht- oder tragbare Leuchte – ganz gleich, wo Sie eine Leuchte benötigen, wir bieten Ihnen die passende Auswahl. Unsere smarten LED-Lampen vereinen modernes Design mit den Möglichkeiten des Hue Ökosystems. Schaffen Sie Atmosphäre, synchronisieren Sie Ihre Lampen mit Ihrer Unterhaltung und steuern Sie alles bequem über die Hue App oder Ihren Sprachassistenten.

68 Produkte
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Floor Stehlampe groß

Hue Play Floor Stehlampe groß

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Stehleuchte weiß

Gradient Signe Stehleuchte weiß

White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

LED und Batterie enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Play Lightbar Doppelpack

Play Lightbar Doppelpack

Doppelpack
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*
Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Twilight-Lampe zum Schlafengehen und Aufwachen, schwarz

Twilight-Lampe zum Schlafengehen und Aufwachen, schwarz

ColorCast Technologie
Duale Lichtquelle
Automatische Funktion „Schlafen gehen” per Tastendruck
Extrem niedrige Dimmstufen
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Wallwasher

Hue Play Wallwasher

ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattschwarz
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Tischleuchte Hue Play

Tischleuchte Hue Play

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Stehleuchte Oak

Gradient Signe Stehleuchte Oak

Eiche
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Exclusive
Nahaufnahme der Vorderseite von Go Tragbare Tischleuchte Special Edition schwarz

Go Tragbare Tischleuchte Special Edition schwarz

Für den Innen- und Außenbereich
Steuerung mit Bluetooth
Exklusiv im Hue Shop
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Twilight-Lampe zum Schlafengehen und Aufwachen, weiß

Twilight-Lampe zum Schlafengehen und Aufwachen, weiß

ColorCast Technologie
Duale Lichtquelle
Automatische Funktion „Schlafen gehen” per Tastendruck
Extrem niedrige Dimmstufen
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Iris Tischleuchte weiß

Iris Tischleuchte weiß

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Play Gradient Light Tube schwarz groß

Play Gradient Light Tube schwarz groß

Konzipiert für Fernseher ab 60 Zoll
Inklusive Netzteil
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Nahaufnahme der Vorderseite von Play Lightbar Doppelpack

Play Lightbar Doppelpack

Doppelpack
Integrierte LED
Weiß
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Iris Tischleuchte kupfer Special Edition

Iris Tischleuchte kupfer Special Edition

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Wallwasher

Hue Play Wallwasher

ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattweiß
Nahaufnahme der Vorderseite von Iris Tischleuchte schwarz

Iris Tischleuchte schwarz

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Floor Stehlampe kompakt

Hue Play Floor Stehlampe kompakt

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box
Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Tischleuchte weiß

Gradient Signe Tischleuchte weiß

White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Wallwasher

Hue Play Wallwasher

ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattschwarz
Nahaufnahme der Vorderseite von Iris Tischleuchte silber Special Edition

Iris Tischleuchte silber Special Edition

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Bloom Tischleuchte weiß

Bloom Tischleuchte weiß

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Exclusive
Nahaufnahme der Vorderseite von Go Tragbare Tischleuchte Special Edition weiß

Go Tragbare Tischleuchte Special Edition weiß

Für den Innen- und Außenbereich
Steuerung mit Bluetooth
Exklusiv im Hue Shop
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Play Gradient Light Tube schwarz kompakt

Play Gradient Light Tube schwarz kompakt

Konzipiert für Fernsehgeräte von 40 bis 55 Zoll
Integriert weißes und farbiges Licht
Inklusive Netzteil
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
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Leitfaden für smarte LED-Lampen

Brauche ich einen Smart Hub, um smarte LED-Lampen zu verwenden?

Kann ich mehrere smarte LED-Lampen gruppieren?

Brauche ich einen speziellen Dimmerschalter, um smarte LED-Lampen zu dimmen?

Was sind die besten LED-Lampen, die intelligente Technologie mit hochwertiger Designästhetik für den Innenbereich verbinden?

Sind LED-Lampen dimmbar?

Welche Lampen eignen sich am besten für ein modernes Zuhause?

Was sind die besten Lampen für einen rustikalen Wohnstil?

Gibt es stilvolle oder moderne Lampen, die mit Lautsprechern verbunden werden können?

Kann ich meine Leuchte mit meinem Smartphone oder Sprachbefehlen steuern?

Welche sind die besten smarten Lampen mit einstellbarer Helligkeit?

Erfahren Sie mehr über Lampen

Die Vorteile intelligenter LED-Lampen

Beleuchtungsideen für das Schlafzimmer

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