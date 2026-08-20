Neu
Hue Play Floor Stehlampe groß
RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box
Aktueller Preis ist 149,99 €
Erstelle Dein Set
Gradient Signe Stehleuchte weiß
White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 339,99 €
Erstelle Dein Set
Gradient Signe Stehleuchte schwarz
Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 339,99 €
Erstelle Dein Set
Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
LED und Batterie enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 99,99 €
Erstelle Dein Set
Play Lightbar Doppelpack
Doppelpack
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*
Aktueller Preis ist 149,99 €
Exklusiv
Twilight-Lampe zum Schlafengehen und Aufwachen, schwarz
ColorCast Technologie
Duale Lichtquelle
Automatische Funktion „Schlafen gehen” per Tastendruck
Extrem niedrige Dimmstufen
Aktueller Preis ist 284,99 €
Hue Play Wallwasher
ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattschwarz
Aktueller Preis ist 369,99 €
Neu
Tischleuchte Hue Play
RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box
Aktueller Preis ist 79,99 €
Erstelle Dein Set
Gradient Signe Stehleuchte Oak
Eiche
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 359,99 €
Exclusive
Go Tragbare Tischleuchte Special Edition schwarz
Für den Innen- und Außenbereich
Steuerung mit Bluetooth
Exklusiv im Hue Shop
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 169,99 €
Twilight-Lampe zum Schlafengehen und Aufwachen, weiß
ColorCast Technologie
Duale Lichtquelle
Automatische Funktion „Schlafen gehen” per Tastendruck
Extrem niedrige Dimmstufen
Aktueller Preis ist 284,99 €
Erstelle Dein Set
Iris Tischleuchte weiß
Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 119,99 €
Play Gradient Light Tube schwarz groß
Konzipiert für Fernseher ab 60 Zoll
Inklusive Netzteil
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Aktueller Preis ist 229,99 €
Play Lightbar Doppelpack
Doppelpack
Integrierte LED
Weiß
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*
Aktueller Preis ist 149,99 €
Iris Tischleuchte kupfer Special Edition
Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 149,99 €
Hue Play Wallwasher
ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattweiß
Aktueller Preis ist 369,99 €
Iris Tischleuchte schwarz
Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 119,99 €
Neu
Hue Play Floor Stehlampe kompakt
RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box
Aktueller Preis ist 139,99 €
Gradient Signe Tischleuchte weiß
White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 224,99 €
Hue Play Wallwasher
ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattschwarz
Aktueller Preis ist 209,99 €
Iris Tischleuchte silber Special Edition
Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 149,99 €
Bloom Tischleuchte weiß
Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 99,99 €
Exclusive
Go Tragbare Tischleuchte Special Edition weiß
Für den Innen- und Außenbereich
Steuerung mit Bluetooth
Exklusiv im Hue Shop
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Aktueller Preis ist 169,99 €
Play Gradient Light Tube schwarz kompakt
Konzipiert für Fernsehgeräte von 40 bis 55 Zoll
Integriert weißes und farbiges Licht
Inklusive Netzteil
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Aktueller Preis ist 209,99 €