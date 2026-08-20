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Smarte LED-Beleuchtung für Innen

Von der Küche bis zum Schlafzimmer, von der Leuchte bis zur Leuchte: Unsere smarte Innenbeleuchtung gibt Ihnen vollständige Kontrolle. Stellen Sie Helligkeit und Farbe ein, legen Sie Zeitpläne fest und erstellen Sie personalisierte Szenen mit der Hue App oder Ihrem Sprachassistenten.

230 Produkte
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz

5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Synchronisiert Lichter mit TV-Inhalten – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz
HDMI 2.1-zertifiziert
Erstellt eine 1:1-Farbsynchronisierung mit Deiner Bildschirmanzeige
Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Unterstützt mehr als 50 Lichter und 12 Zubehörteile
Aktiviert Hue Sync
Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Schiene 1,5m schwarz

Perifo Schiene 1,5m schwarz

1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung schwarz

Perifo Zylinder-Pendelleuchte Erweiterung schwarz

5,2 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Verkürze und Verlängere das Kabel
Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Kabelgebundenes Wandschaltermodul für smarte Lampen (2er-Pack)

Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
Macht vorhandene Schalter smart
Steuere Deine Räume und Zonen
Keine Batterie erforderlich
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Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Stehleuchte weiß

Gradient Signe Stehleuchte weiß

White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von OmniGlow Lightstrip 10 m

OmniGlow Lightstrip 10 m

4500 Lumen
OmniGlow Technologie für sanfte Lichteffekte
Direktes und indirektes Licht
Ultrahell, echtes Weiß
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Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux ultraheller LED-Lightstrip 10 m

Flux ultraheller LED-Lightstrip 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
6000 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Schiene 1m schwarz

Perifo Schiene 1m schwarz

1 Meter
Passend für bis zu 5 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer kompakten Light Tube
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Nahaufnahme der Vorderseite von E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470

E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470

Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
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Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 10 m

Flux Lightstrip 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Motion Sensor

Hue Motion Sensor

Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort
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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

LED und Batterie enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
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Nahaufnahme der Vorderseite von Festavia Lichterkette 8m

Festavia Lichterkette 8m

Erstelle einen Farbverlauf
100 smarte Farb-LEDs
8-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
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Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 3 m

Flux Lightstrip 3 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1200 Lumen
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Nahaufnahme der Vorderseite von Play Lightbar Doppelpack

Play Lightbar Doppelpack

Doppelpack
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Schiene 1,5m weiß

Perifo Schiene 1,5m weiß

1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar
Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Ensis Pendelleuchte schwarz

Ensis Pendelleuchte schwarz

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470

E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470

Warmweißes bis kaltweißes Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
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Exklusiv
Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Lineare Lightbar schwarz

Perifo Lineare Lightbar schwarz

29 Watt
95 cm auf der Schiene
Bis zu 2050 Lumen
Ideal für größere Räume
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Leitfaden zur intelligenten Innenbeleuchtung

Was sind die Vorteile von Philips Hue gegenüber anderen führenden Marken für Innenbeleuchtung?

Wie berechne ich, wie viele Lumen ich für die Innenbeleuchtung brauche?

Kann ich LED-Lampen im Innenbereich mit Alexa, Google Assistant oder Apple HomeKit steuern?

Welche LED-Lampen für Innenräume sind am besten für verschiedene Räume im Haus geeignet?

Wie hängt man Lichterketten drinnen auf?

Welche kreativen Ideen für Seillichter und Lichtstreifen im Innenbereich gibt es für mein Zuhause?

Was sind die besten Lampen für Schlafzimmer?

Welches optimale Innenbeleuchtungs-Setup hilft mir, natürlich aufzuwachen und besser zu schlafen?

Welche sind die besten stilvollen LED-Lampen für den Innenbereich?

Welche aktuellen Trends gibt es beim Design der LED-Beleuchtung für den Innenbereich?

Erfahren Sie mehr über Innenlampen

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