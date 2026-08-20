Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Aktueller Preis ist 259,99 €
TV Play Gradient Lightstrip 65"
Konzipiert für 65- bis 75-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Aktueller Preis ist 229,99 €
TV Play Gradient Lightstrip 55"
Konzipiert für 55- bis 60-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Aktueller Preis ist 209,99 €
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Leitfaden zur TV-Hintergrundbeleuchtung
Wie synchronisieren sich smarte TV-Hintergrundbeleuchtungen mit dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist?
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Kann ich die Ambientebeleuchtung meines Fernsehers mit Sprachbefehlen steuern?
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Kann ich die TV-Lichteffekte über eine mobile App anpassen?
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Wie installiere ich eine Hintergrundbeleuchtung an meinem Fernseher?
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Was ist eine TV-Hintergrundbeleuchtung?
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Was ist die Länge des LED-Streifens für einen 55-Zoll-Fernseher?
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Sind Hue Hintergrundbeleuchtungen mit allen TV-Marken kompatibel?
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Kann ich die Synchronisation der Hintergrundbeleuchtung meines Fernsehers mit einer Smartphone-App steuern?
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Welche LED-Lightstrips eignen sich am besten für die TV-Hintergrundbeleuchtung?
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Was sind die besten TV-Gradient Lightstrips und Sync-Zubehör?
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Erfahren Sie mehr über TV-Hintergrundbeleuchtung und LED-TV-Lichtstreifen
Beleuchtung, die sich mit dem Fernseher synchronisiert
Entdecke, wie smarte Beleuchtung, die sich mit dem Fernseher synchronisiert, Dein Heimkinoerlebnis verändert. Erfahre, wie Du Deine LED-Lampen für ein immersives Film- und Gaming-Erlebnis sowie weniger Augenermüdung mit dem Fernseher synchronisieren kannst.