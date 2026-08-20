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TV-Hintergrundbeleuchtung

Erweitern Sie Ihr Unterhaltungserlebnis über den Bildschirm hinaus mit unserer TV-Hintergrundbeleuchtung. TV-Lichtstreifen und Sync-Zubehör wurden entwickelt, um in Echtzeit mit Filmen, Gaming, Sport und Streaming-Inhalten zu synchronisieren und so ein immersiveres Seherlebnis zu schaffen.

3 Produkte
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Nahaufnahme der Vorderseite von TV Play Gradient Lightstrip 65"

TV Play Gradient Lightstrip 65"

Konzipiert für 65- bis 75-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Nahaufnahme der Vorderseite von TV Play Gradient Lightstrip 55"

TV Play Gradient Lightstrip 55"

Konzipiert für 55- bis 60-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
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Leitfaden zur TV-Hintergrundbeleuchtung

Wie synchronisieren sich smarte TV-Hintergrundbeleuchtungen mit dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist?

Kann ich die Ambientebeleuchtung meines Fernsehers mit Sprachbefehlen steuern?

Kann ich die TV-Lichteffekte über eine mobile App anpassen?

Wie installiere ich eine Hintergrundbeleuchtung an meinem Fernseher?

Was ist eine TV-Hintergrundbeleuchtung?

Was ist die Länge des LED-Streifens für einen 55-Zoll-Fernseher?

Sind Hue Hintergrundbeleuchtungen mit allen TV-Marken kompatibel?

Kann ich die Synchronisation der Hintergrundbeleuchtung meines Fernsehers mit einer Smartphone-App steuern?

Welche LED-Lightstrips eignen sich am besten für die TV-Hintergrundbeleuchtung?

Was sind die besten TV-Gradient Lightstrips und Sync-Zubehör?

Erfahren Sie mehr über TV-Hintergrundbeleuchtung und LED-TV-Lichtstreifen

Lampen, die mit dem Fernseher synchronisiert werden

Beleuchtung, die sich mit dem Fernseher synchronisiert

Entdecke, wie smarte Beleuchtung, die sich mit dem Fernseher synchronisiert, Dein Heimkinoerlebnis verändert. Erfahre, wie Du Deine LED-Lampen für ein immersives Film- und Gaming-Erlebnis sowie weniger Augenermüdung mit dem Fernseher synchronisieren kannst.
Farbwechsel-LED-Lampen

Farbfähige Lampen: 5 kreative Anwendungen

Beschreibung: Entdecke all die verschiedenen Möglichkeiten, wie farbfähige Leuchtmittel sinnvoll eingesetzt werden können – von der Veränderung Deines TV-Erlebnisses bis zum Setzen smarter Signale.
Beleuchtungsideen für den Fitnessraum

Philips Hue Netflix Sync: Einrichtungsanleitung

Lerne, wie Du die Philips Hue Netflix-Synchronisierung mit Deinem Fernseher einrichtest. Entdecke die Philips Hue Play HDMI Sync Box, die Hue Sync Apps und erfahre, wie Du ein intelligentes Zuhause-Heimkino einrichtest.
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