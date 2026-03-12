Kabelgebundenes Wandschaltermodul (2er-Pack)
Aktueller Preis ist 79,99 €
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Bridge Pro
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Für ein(e) Kabelgebundenes Wandschaltermodul (2er-Pack) ist eine Bridge erforderlich
Über Kabelgebundenes Wandschaltermodul (2er-Pack)
Mit dem kabelgebundenen Wandschaltermodul bleiben Deine Philips Hue Lampen mit Strom versorgt und erreichbar – auch wenn der herkömmliche Schalter ausgeschaltet wird. Das Modul ist netzbetrieben, es werden keine Batterien benötigt. Das Modul wird hinter Deinem bestehenden Lichtschalter installiert und ermöglicht es, die Beleuchtung in Räumen und Zonen zu steuern oder zwischen Szenen zu wechseln, indem Du den Schalter ein- und ausschaltest. Das Wandschalter-Modul benötigt eine Hue Bridge, die ein zuverlässiges Zigbee-Netzwerk bereitstellt, damit Du die Kontrolle über Deine Lampen behältst, auch wenn das WLAN ausfällt. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
- Macht vorhandene Schalter smart
- Steuerung von Lampen, Räumen oder Zonen
- Ohne Batterie, Nullleiter erforderlich
- Hue Bridge erforderlich
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103140555
Design und Materialausführung
- Farbe
- Weiß
- Material
- Synthetik
Nutzlebensdauer
- Nennlebensdauer
- 25.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Klemme im Lieferumfang enthalten
- Ja
- Hue Dimmschalter im Lieferumfang enthalten
- Ja
- LED integriert
- Nein
- Erweiterbar mit Philips Hue Bridge
- Ja
- Herzstück
- Ja
- Herzstück
- Ja
Garantie
- 2 Jahre
- Ja
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Schlafzimmer, Esszimmer, Funktional, Flur, Home Office, Arbeitszimmer, Wohnzimmer
- Stil
- Funktional
- Typ
- Sonstiges
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103140555
- Nettogewicht
- 0,03 kg
- Bruttogewicht
- 0,07 kg
- Höhe
- 140 mm
- Länge
- 88 mm
- Breite
- 45 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004297004
Stromverbrauch
- Leistung
- 0,4
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 15,0 mm
- Gesamte Länge
- 41 mm
- Gesamte Breite
- 37,3 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse III
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Wand, Decke
Die Lampe
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 48 Monate nach dem Einführungsdatum
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- Keine Bedienungsanleitung vorhanden
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden
Häufige Fragen
Was kann das Hue Wandschaltermodul?
Du kannst das Hue Wandschaltermodul je nach Deinen Bedürfnissen in verschiedene Betriebsmodi konfigurieren. Du kannst ihn zum Beispiel so einstellen, dass er je nach Tageszeit verschiedene Szenen auslöst, Deine Lieblingsszenen bei wiederholtem Drücken durchläuft, immer dieselbe Szene einschaltet, einige oder alle Lampen in Deiner Einrichtung ausschaltet oder sogar Automatisierungen startet und stoppt. Diese Konfiguration ist über die Hue App möglich.
Wie viele Hue Lampen kann ich mit dem Hue Wandschaltermodul steuern?
Ein Hue Wandschaltermodul kann bis zu zwei Zimmer, eine Zone oder sogar das gesamte smarte Lichtsystem steuern. Wie Du willst! Wenn Du nur eine Untergruppe von Lampen in einem Raum steuern möchtest, empfehlen wir Dir, zuerst eine Zone zu erstellen: So hast Du größtmögliche Flexibilität bei der Erstellung und Auswahl von Szenen für diese.
Wo kann ich das Hue Wandschaltermodul anbringen?
Das Hue Wandschaltermodul ist so konzipiert, dass es in die Unterputzdose hinter Deinem Wandschalter passt. Achte darauf, dass diese Orte sich in der Reichweite Deines Systems befinden
Wie kann ich mein Hue Wandschaltermodul auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?
Du möchtest die Standardkonfiguration des Hue Wandschaltermoduls wiederherstellen oder unerwünschtes Verhalten beseitigen? Dann öffne das Editor-Fenster für das Gerät in der App und tippe auf die Schaltfläche zum Zurücksetzen. Das Problem besteht weiterhin? Dann entferne den Schalter aus der Hue App, setze das Gerät zurück, indem Du die Setup-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt hältst, und füge es dann erneut über die Hue App hinzu.
Kann ich das Hue Wandschaltermodul mit Automatisierungen verwenden?
Ja! Du kannst die Tasten am Wandschaltermodul als Lichtschalter oder für Automatisierungen konfigurieren. Wenn Du Automatisierungen auswählst, kannst Du alle Deine Automatisierungen starten und/oder stoppen, die manuell über die App aktiviert werden können. Starte zum Beispiel die Automatisierung „Anwesenheit simulieren“, wenn Du das Haus verlässt
Wie kann ich mein Hue Wandschaltermodul zu meinem Hue System hinzufügen?
Gehe in der Hue App auf Einstellungen > Geräte und tippe auf das Plus-Zeichen (+), um ein Hue Wandschaltermodul hinzuzufügen
Kann ich mit dem Hue Wandschaltermodul auch meine Außenbeleuchtung steuern?
Ja. In der Hue App kannst Du ein Hue Wandschaltermodul für die Steuerung Deiner Hue Außenleuchten einrichten. Sie sind jedoch für den Gebrauch in Innenräumen ausgelegt, also achte darauf, dass Du sie nur drinnen verwendest.
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