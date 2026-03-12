Kabelgebundenes Wandschaltermodul (2er-Pack)

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Kabelgebundenes Wandschaltermodul (2er-Pack)
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Bridge Pro

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Für ein(e) Kabelgebundenes Wandschaltermodul (2er-Pack) ist eine Bridge erforderlich

Über Kabelgebundenes Wandschaltermodul (2er-Pack)

Mit dem kabelgebundenen Wandschaltermodul bleiben Deine Philips Hue Lampen mit Strom versorgt und erreichbar – auch wenn der herkömmliche Schalter ausgeschaltet wird. Das Modul ist netzbetrieben, es werden keine Batterien benötigt. Das Modul wird hinter Deinem bestehenden Lichtschalter installiert und ermöglicht es, die Beleuchtung in Räumen und Zonen zu steuern oder zwischen Szenen zu wechseln, indem Du den Schalter ein- und ausschaltest. Das Wandschalter-Modul benötigt eine Hue Bridge, die ein zuverlässiges Zigbee-Netzwerk bereitstellt, damit Du die Kontrolle über Deine Lampen behältst, auch wenn das WLAN ausfällt. Für weitere Informationen: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Sorgt dafür, dass Hue Lichter erreichbar bleiben
  • Macht vorhandene Schalter smart
  • Steuerung von Lampen, Räumen oder Zonen
  • Ohne Batterie, Nullleiter erforderlich
  • Hue Bridge erforderlich

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