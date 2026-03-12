Der Liane 360° Lichtschlauch verbindet hochwertiges Design mit intelligenter Beleuchtung. Der 360°‑Lichteffekt ergänzt und betont auf dezente Weise die architektonischen Linien von Wänden und Decken in Deinem Zuhause und schafft so einen eleganten Ausdruck Deines persönlichen Stils. Die OmniGlow Technologie sorgt für eine ultrahomogene Lichtlinie, die minimalistischen Wohnräumen Tiefe, Wärme und eine stilvolle Eleganz verleiht. Wechsle mühelos zwischen klarem, neutralweißen Licht für Aufgaben, warmweißen Tönen zum Entspannen oder sanften Farbverläufen, um die passende Stimmung zu schaffen. Setze dezente Akzente in Wohnräumen und Deinem Homeoffice, indem Du sie entlang von Wänden und Deckenlinien verlegst. Bring den Lichtschlauch über Schreibtischen an und forme ihn zu einem einzigartigen Blickfang. Die preisgekrönte Hue App bietet Dir smarte Steuerung, Automatisierungen und personalisierte Szenen, die auf Deinen Lebensstil zugeschnitten sind.

Gleichmäßiges 360° Weiß- und Farblicht

Ultrasanfte Farbverläufe dank OmniGlow Technologie

Passgenau zuschneiden und ganz nach Deinen Vorstellungen montieren

Smarte Steuerung mit der Hue App

Netzteil und Zubehör im Lieferumfang enthalten