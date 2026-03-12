Philips Hue Liane 360° Lichtschlauch in 5 m länge
Über Philips Hue Liane 360° Lichtschlauch in 5 m länge
Der Liane 360° Lichtschlauch verbindet hochwertiges Design mit intelligenter Beleuchtung. Der 360°‑Lichteffekt ergänzt und betont auf dezente Weise die architektonischen Linien von Wänden und Decken in Deinem Zuhause und schafft so einen eleganten Ausdruck Deines persönlichen Stils. Die OmniGlow Technologie sorgt für eine ultrahomogene Lichtlinie, die minimalistischen Wohnräumen Tiefe, Wärme und eine stilvolle Eleganz verleiht. Wechsle mühelos zwischen klarem, neutralweißen Licht für Aufgaben, warmweißen Tönen zum Entspannen oder sanften Farbverläufen, um die passende Stimmung zu schaffen. Setze dezente Lichtakzente in der Küche und in Deinen Wohnräumen, indem Du die Leuchte entlang von Wänden und Deckenlinien verlegst. Bringe den Lichtschlauch über Arbeitsflächen an und forme ihn zu einem einzigartigen, skulpturalen Highlight in Deinem Zuhause. Die preisgekrönte Hue App bietet Dir smarte Steuerung, Automatisierungen und personalisierte Szenen, die auf Deinen Lebensstil zugeschnitten sind.
- Gleichmäßiges 360° Weiß- und Farblicht
- Ultrasanfte Farbverläufe dank OmniGlow Technologie
- Passgenau zuschneiden und ganz nach Deinen Vorstellungen montieren
- Smarte Steuerung mit der Hue App
- Netzteil und Zubehör im Lieferumfang enthalten
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103178633
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Mattweiß
- Material
- Silikon
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50.000
- Nennlebensdauer
- 25.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbar
- Nein
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- 80
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 1.5
- Nennlichtausbeute (Nom)
- 66
Lichterkette/Lightstrip
- Zuschneiden möglich
- Ja
- Verlängerung möglich
- Nein
- Eingangsspannung
- 220V-240V
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Ambience
- Stil
- Design
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103178633
- Nettogewicht
- 2,42 kg
- Bruttogewicht
- 3,28 kg
- Höhe
- 380 mm
- Länge
- 120 mm
- Breite
- 385 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004435803
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0,5
- Leistung
- 66
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 60
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 1.500
- Gesamte Höhe
- 22 mm
- Gesamte Länge
- 5.000 mm
- Gesamte Breite
- 22 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichtleistung von 4.000 K
- 3.750
- Durchmesser
- 22 mm
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels
- 60
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle
- Nein
- Lichtleistung von 2.700 K
- 3.250
- Anzahl Lichtquellen
- 1
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Hochfrequenz-Sensor
- MotionAwareTM
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Decke, Wand
Die Lampe
- Bauform
- Φ22mm*5000mm
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden