Gradient Signe Pendelleuchte

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Gradient Signe Pendelleuchte
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Über Gradient Signe Pendelleuchte

In der Hue Gradient Signe Pendelleuchte vereinen sich anspruchsvolles architektonisches Design und smarte Beleuchtung. Mit ihrem eleganten, raffinierten Design-Statement fügt sie sich nahtlos in die Einrichtung Deines Zuhauses ein. Hänge das minimalistische, ultraschlanke Design horizontal von der Decke ab und drehe es, um architektonische Elemente gezielt zu beleuchten. Das Ergebnis ist eine scheinbar schwebende Leuchte, die in der Küche, im Homeoffice oder in Wohnbereichen einen stilvollen und dezenten Akzent setzt. Die fortschrittliche Gradient‑Technologie taucht Wände sanft in fließende Lichtverläufe und verleiht dem Raum Wärme und Tiefe. Du kannst mühelos zwischen Warmweiß-Tönen für ein entspannendes Ambiente, funktionalen Kaltweiß-Tönen für direkte Beleuchtung für Aufgaben und sanften, dekorativen Farbabstufungen für die richtige Stimmung wechseln. Die Gradient Signe Pendelleuchte besteht aus präzisionsgefertigtem Aluminium in Schwarz und hat einen raffinierten, sorgfältig abgestimmten Look. Die preisgekrönte Hue App bietet Dir smarte Steuerung, Automatisierungen und personalisierte Szenen, die auf Deinen Lebensstil zugeschnitten sind.

  • Weiß und Farbverlauf
  • Wandflutereffekte und direkte Beleuchtung
  • Drehen, um das Licht dorthin zu richten, wo es gebraucht wird
  • Ultraflaches Profil
  • Schwarze Aluminiumoberfläche
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