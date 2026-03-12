Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 100"
Aktueller Preis ist 199,99 €
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Über Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 100"
Ein noch besseres Hue Home Entertainment-Erlebnis mit dem Play Gradient Lightstrip Pro . Die OmniGlow Technologie erzeugt ultraweiche, gleichmäßige Wallwashing-Farbverläufe, passend zu den Inhalten von Filmen und Serien. Genieße ein Kinoerlebnis, bei dem helle Szenen durch lebendige Farben zum Leben erweckt werden, während dunklere Momente dank der hohen Dimmleistung eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Chromasync sorgt für präzise Farbabstimmung über mehrere Hue Lampen hinweg. Synchronisiere Deine Beleuchtung mit der Hue Sync TV App oder der Hue Play HDMI Sync Box. Nutze den Lightstrip, wenn Du ihn nicht synchronisierst, um die perfekte Atmosphäre zum Fernsehen zu schaffen. Zur Installation einfach passend zuschneiden und mit den enthaltenen Halterungen an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen. Steuere und individualisiere alles mühelos mit der preisgekrönten Hue App.
- Ultrasanfte Farbverläufe für beeindruckende Wandlichteffekte
- OmniGlow-Technologie
- Präzise Chromasync-Farbanpassung
- Geeignet für Fernseher bis zu 100 Zoll
- Sync-Gerät und Hue App erforderlich
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103168801
Lampeneigenschaften
- Dimmbar
- Ja
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Silikon
Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen
- 50.000
- Umgebungstemperaturbereich
- -20 bis +45 °C
- Nennlebensdauer
- 25.000
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Spotkopf
- Nein
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Nein
- Wähle Deine Farbe
- Ja
- LED integriert
- Ja
Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- >80
- Farbtemperatur
- 1000-20000 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht
- 1.5
Lichterkette/Lightstrip
- Zuschneiden möglich
- Ja
- Verlängerung möglich
- Nein
- Eingangsspannung
- 220V-240V
- Länge
- 4.000 mm
Sonstiges
- Speziell geeignet für
- Entertainment-Raum
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103168801
- Nettogewicht
- 0,81 kg
- Bruttogewicht
- 1,1 kg
- Höhe
- 257 mm
- Länge
- 88 mm
- Breite
- 257 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004448101
Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch
- 0,5
- Leistung
- 20
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
- 24
Produktabmessungen und -gewicht
- Kabellänge
- 1.500
- Gesamte Höhe
- 8,5 mm
- Gesamte Länge
- 4.000 mm
- Gesamte Breite
- 17 mm
- Kabellänge bis zur ersten LED
- 330 mm
- Länge der Lichterkette
- 4.000 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Technische Daten
- Lichttechnologie
- LED
- Lichtfarbe
- Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Netzstrom
- 220-240 V
- IP-Code
- IP20
- Schutzklasse
- Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle
- Nein
- Anzahl Lichtquellen
- 1
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung
- Dry location
- Zigbee-Repeater-Funktionalität
- Ja
- Montageoptionen
- Fernseher
Die Lampe
- Bauform
- 17mm*8.5mm*4000mm
- Software-Upgrades möglich
- Ja
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- Philips Hue App
- Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 60 Monate ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler
- Max. Anzahl von Zubehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität
- Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden