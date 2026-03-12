Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro Halterungen

Nahaufnahme der Vorderseite von LIGHTSTRIPS Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro Halterungen
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Über Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro Halterungen

Mit diesen speziell entwickelten Halterungen lässt sich Dein Play Gradient Lightstrip Pro einfach an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen oder neu montieren.

  • Selbstklebende Halterung für TV-Lightstrip
  • Robustes Design
  • Farbe: Schwarz
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
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  • Google pay