Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro Halterungen
Aktueller Preis ist 24,99 €
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Über Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro Halterungen
Mit diesen speziell entwickelten Halterungen lässt sich Dein Play Gradient Lightstrip Pro einfach an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen oder neu montieren.
- Selbstklebende Halterung für TV-Lightstrip
- Robustes Design
- Farbe: Schwarz
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103168863
Design und Materialausführung
- Farbe
- Schwarz
- Material
- Silikon
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103168863
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Bruttogewicht
- 0,12 kg
- Höhe
- 166 mm
- Länge
- 45 mm
- Breite
- 89 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004448201
Produktabmessungen und -gewicht
- Gesamte Höhe
- 89,2 mm
- Gesamte Länge
- 95,5 mm
- Gesamte Breite
- 20,8 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden