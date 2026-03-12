Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel

Black outdoor wall lantern with clear glass panels, matte finish, compact design, visible bulb, and no switches or ports visible.
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Über Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel

Schaffen Sie einen zauberhaften Blickpunkt für Ihren Eingangsbereich mit diesem schwarzen Philips myGarden Wandfluter. Er besteht aus hochwertigem Aluminium und erzeugt ein warmweißes, energiesparendes Licht. Jetzt müssen Sie nur noch Ihren Garten genießen.

  • Ohne Leuchtmittel
  • Schwarz
  • Wasserbeständig
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