Schaffen Sie einen zauberhaften Blickpunkt für Ihren Eingangsbereich mit dieser schwarzen Philips myGarden Wandleuchte. Sie besteht aus hochwertigem Aluminium und erzeugt ein warmweißes, energiesparendes Licht. Jetzt müssen Sie nur noch Ihren Garten genießen.

Ohne Leuchtmittel

Schwarz

Wasserbeständig