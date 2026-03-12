Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel

Wall-mounted outdoor lantern with a black matte finish, clear glass panels, and a visible clear bulb inside.
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Über Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel

Schaffen Sie einen zauberhaften Blickpunkt für Ihren Eingangsbereich mit dieser schwarzen Philips myGarden Wandleuchte. Sie besteht aus hochwertigem Aluminium und erzeugt ein warmweißes, energiesparendes Licht. Jetzt müssen Sie nur noch Ihren Garten genießen.

  • Ohne Leuchtmittel
  • Schwarz
  • Wasserbeständig
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