Wandpaneel Triangle Starterset

Nahaufnahme der Vorderseite von Wandleuchten Wandpaneel Triangle Starterset
Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Über Wandpaneel Triangle Starterset

Nanoleaf Shapes, die über das Philips Hue Wandleuchtenmodul mit Philips Hue kompatibel sind. Steuere Deine Panels gemeinsam mit Deinen anderen Leuchten über die Hue App. Nur zusammen mit dem Philips Hue Wandleuchtenmodul erhältlich. Nicht separat erhältlich.

  • Nanoleaf-Lichtpaneele
  • Funktioniert mit Philips Hue über das Wandleuchtenmodul
  • Steuerung über die Hue App, Sprachsteuerung und Zubehör
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
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