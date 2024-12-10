Hue Screen Sync: Kalibrierungs- und Fehlerbehebungsleitfaden

Hue Screen Sync synchronisiert Philips Hue Leuchten mit dem jeweiligen Entertainmentinhalt und verleiht dem TV-Bildschirm so mehr Dynamik. Mithilfe optischer Synchronisationstechnologie erfasst das Gerät direkt die auf dem Bildschirm angezeigten Farben. So wird eine immersive Beleuchtung erzeugt, die sich in Echtzeit dem angezeigten Inhalt anpasst.

Erste Schritte: Kalibrierung

Wie nutze ich Hue Screen Sync optimal?

Für ein nahtloses visuelles Erlebnis synchronisiert Hue Screen Sync in einem schnellen Einrichtungsvorgang die Raumbeleuchtung mit dem Bildschirm. Die Ersteinrichtung ist ganz einfach. Sie stellt sicher, dass das Geschehen auf dem Bildschirm mit leuchtenden Farben und ambientem Licht präzise wiedergegeben wird.

Worauf muss ich vor der Kalibrierung achten?

Vorbereitung:

● Freie Sicht: Screen Sync muss so positioniert werden, dass das Gerät den gesamten Fernsehbildschirm ungehindert erfassen kann.

● Volle Sichtbarkeit: Im Sichtfeld zwischen Screen Sync Objektiv und TV dürfen sich keine Kabel, Möbel oder Pflanzen befinden.

● Sauberes Objektiv: Um während der Einrichtung klare Bildaufnahmen zu erhalten, sollte das Kameraobjektiv mit einem sauberen Mikrofasertuch abgewischt werden.

● Eingeschaltete Leuchten im Entertainmentbereich: Für optimale Lichtverhältnisse während der Screen Sync Kalibrierung empfiehlt es sich, alle Hue Leuchten im Entertainmentbereich einzuschalten. So kann sich das Gerät optimal an die Umgebung anpassen.

● Vermeiden von Reflexionen: Direkte Sonneneinstrahlung oder helles Licht von Leuchten, das sich im TV spiegelt, vermeiden.

Kalibrieren von Hue Screen Sync

Philips Hue App öffnen. Zur Sync-Tab navigieren. Das betreffende Screen Sync-Gerät muss unter WAS ausgewählt sein. Auf die drei kleinen Punkte tippen, um zu Einstellungen zu gelangen. Folgendes auswählen: Kalibrierung. Die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Die automatische Erkennung bestätigen. Oder, falls die Bildschirmausrichtung eine manuelle Anpassung erfordert, die Fehlerbehebung konsultieren. Ergebnis überprüfen. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, auf Speichern tippen.

Wodurch zeichnet sich eine erfolgreiche Kalibrierung aus?

Eine erfolgreiche Einrichtung führt zu reaktionsschnellen und ansprechenden Lichteffekten. Bei der Einrichtung ist auf Folgendes zu achten:

● Abgeschlossenes Tuning: Das Tuning erfolgt nach der Kalibrierung. Ob dieser Vorgang bereits abgeschlossen ist oder noch läuft, ist auf der Sync Tab ersichtlich.

● Präzise, richtungsbezogene Farbabstimmung: Die Leuchten rund um das TV-Gerät spiegeln die Farbbereiche an den einzelnen Bildschirmrändern exakt wider.

● Nahtlose Übergangseffekte: Fließende Lichtübergänge verbinden nahtlos die verschiedenen Raumbereiche. Dabei folgen sie den Szenenwechseln auf dem Display.

● Immersive Atmosphäre: Das ambiente Licht lässt das Bild über den Bildschirmrand hinaus wirken, ohne dabei den Raum zusätzlich auszuleuchten.

● Brillante Tiefenwirkung und kontrastreiche Bilder: Dunkle Szenen wirken natürlich und angenehm dämmrig. Helle Bildbereiche spiegeln sich dagegen sofort in der Umgebungsbeleuchtung wider.

Hinweis: Ragt die Outline über den Bildschirm hinaus oder werden Bildränder abgeschnitten, kommt es zu Fehlern bei der Farberfassung oder die Farben werden fehlplatziert.

2. Behebung von Kalibrierungs- und Bildschirmerkennungsfehlern

Die Autokalibrierung schlägt immer wieder fehl oder erzeugt eine verzerrte Outline. Wie behebe ich das Problem?

Falls der Bildschirm bei der Autokalibrierung nicht erkannt oder auf dem Smartphone ein verzerrtes bzw. fehlgeformtes Trapez angezeigt wird, wie folgt vorgehen:

Bildschirmreflexionen reduzieren: Deckenleuchten ausschalten, Lampen neben dem TV ausschalten und Vorhänge zuziehen. Ein glänzender TV-Bildschirm wirkt wie ein Spiegel. Der optische Synchronsensor interpretiert die Reflexion als Bildschirminhalt. Bildkontrast durch ambientes Licht verstärken: Der Raum sollte gleichmäßig mit weichem Licht beleuchtet sein. Das Display muss eingeschaltet sein und ein klares, helles Bild (oder einen kontrastreichen Hintergrund) anzeigen. Optische Oberflächen reinigen: Objektiv und TV-Bildschirm mit einem weichen Mikrofasertuch abwischen. Staub und Fingerabdrücke streuen das Licht und stören die Kantenerkennung. Hindernisse beseitigen: Soundbars, Dekorationen und ähnliche Objekte können die Unterseite oder die Seiten des Bildschirms verdecken. Sie sollten daher entfernt werden. Auf manuelle Ausrichtung umschalten: Falls die automatische Erkennung aufgrund der Raumbeleuchtung nicht funktioniert, die Eckstifte manuell bündig an jede Rahmenecke heranziehen.

Die automatische Kalibrierung misslingt immer wieder aufgrund von Bildschirmerkennungsproblemen. Wie behebe ich das Problem?

● Stromversorgung zurücksetzen: Das Screen Sync-Netzteil von der Steckdose trennen und 10 Sekunden warten. Dann das Netzteil wieder anschließen und die Kalibrierung in der Hue App erneut starten.

● Gerätewinkel überprüfen: Das optische Gerät muss waagerecht montiert und möglichst direkt auf den Bildschirm ausgerichtet werden. Eine übermäßige Neigung verstärkt Reflexionen und Blendung.

● Falls das nicht funktioniert, die Ecken des TV-Geräts manuell auswählen.

Warum werden die Farben falschen Seiten im Raum zugeordnet?

Die Farben erscheinen invertiert (z. B. wird auf der linken Seite des TV ein leuchtend roter Blitz angezeigt, aber die Hue Lampen auf der rechten Seite reagieren):

● Die Kalibrierungsecken sind falsch ausgerichtet oder umgedreht.

● Zu Einstellungen > Screen Sync kalibrieren navigieren. Prüfen, ob jeder Eckpunkt seinem realen Eckpunkt entspricht. Ggf. Position korrigieren und speichern.

● Zudem in der Hue App prüfen, ob die Konfiguration des Entertainmentbereichs korrekt ist und die virtuellen Leuchtenpositionen den realen Raumpositionen entsprechen.

Wann ist eine Neukalibrierung erforderlich?

Eine Neukalibrierung ist in folgenden Fällen erforderlich:

● TV, Monitor oder Screen Sync werden bewegt oder gekippt.

● Leuchten im Entertainmentbereich werden neu positioniert, hinzugefügt oder ersetzt.

● Farben erscheinen plötzlich in der falschen Raumzone.

● Starke Änderungen der Umgebungslichtverhältnisse: So beeinträchtigt beispielsweise eine Erstkalibrierung bei hellem Morgenlicht die Leistung bei Nacht. Für eine optimale Anpassung an die persönliche Umgebung sollte die Screen Sync Kalibrierung in einem hellen Raum erfolgen.

3. Behebung von Farbungenauigkeit, ungünstigen Raumbedingungen und Reflexionen

Screen Sync liest das TV-Display direkt aus. Jede Lichteinwirkung auf dem Glas, ob durch Sonnenlicht, Lampenblendung oder Deckenflecken verursacht, wird in den Farbdaten erfasst und an die Hue Leuchten gesendet.

Kurzreferenz: Reflexions- und Blendungsprobleme

Optische Wahrnehmung Ursache Vorgehensweise Eine Lichtzone leuchtet dauerhaft weiß oder gelb oder reagiert kaum auf Bildänderungen Auf diesem Bildschirmabschnitt spiegelt sich Licht von einer Leuchte oder einem Fenster wider. Die Leuchte ausschalten oder verschieben, die Vorhänge zuziehen oder den Gerätewinkel vorsichtig so anpassen, dass keine Reflexion mehr im Vorschaubereich des optischen Sensors auftritt. Sämtliche Farben wirken tagsüber ausgewaschen oder blass Screen Sync wird möglicherweise durch ein hell erleuchtetes Fenster oder direkte Sonneneinstrahlung beeinträchtigt. Jalousien oder Vorhänge schließen. Nach der Kalibrierung erzielt Hue Screen Sync die besten Ergebnisse in schwach beleuchteten oder dunklen Räumen. Nachts wirken die Farben korrekt, tagsüber jedoch falsch (oder umgekehrt) Die Raumbeleuchtung weicht stark von den Bedingungen ab, unter denen das Bildschirmprofil von Screen Sync ermittelt wurde. Um die maximale Helligkeit zu erreichen, müssen die Lichtverhältnisse im Raum konstant sein. Ggf. erneut kalibrieren, während alle Leuchten eingeschaltet sind. In dunklen Szenen flackern die Leuchten oder werden unregelmäßig heller und dunkler Das Licht der Hue Leuchten oder anderer Umgebungsleuchten spiegelt sich im Glaspanel. Die Hue Leuchten vom Bildschirm wegrichten (z. B. zur Wand oder hinter den TV) und das Umgebungslicht dimmen.

Farbkalibrierung: Bei falscher Farbdarstellung

Im Laufe der Zeit passt sich Hue Screen Sync automatisch an das TV-Display an. Vorgehensweise im Falle unpassender Farben:

Schritt 1: Die Bildschirmsynchronisation benötigt Zeit zur Anpassung – bitte etwas Geduld.

○ Nach der Einrichtung, Neukalibrierung oder einem Reset ermittelt Screen Sync die Helligkeit und den Weißabgleich des TV während des Betriebs.

○ Die Helligkeit stellt sich innerhalb von Sekunden ein.

○ Für den Weißabgleich (Farbton) sind einige Minuten normaler, abwechslungsreicher Videoinhalte erforderlich. Szenen mit neutralen Elementen (Wolken, Schnee, weiße oder graue Hintergründe) beschleunigen die Anpassung. Sehr farbintensive Inhalte wie Zeichentrickfilme oder Sportübertragungen sowie sehr dunkle Filme verlangsamen die Anpassung.

Schritt 2: TV-Bildqualitätseinstellungen prüfen

○ Eco-Modus/Auto-Helligkeit deaktivieren: Lichtsensoren und Energiesparmodi ausschalten. Wenn sich die Bildschirmhelligkeit automatisch ändert, muss sich Screen Sync ständig neu anpassen.

○ Bildmodi: Beim Umschalten der Bildmodi, beispielsweise von „Vivid“ auf „Kino“, verändert sich die Farbtemperatur. Screen Sync benötigt einige Minuten, um sich an das neue Profil anzupassen.

○ HDR-Inhalt: Helle Bildbereiche in HDR-Inhalten sind deutlich heller. Daher verringert der optische Sensor seine Belichtung. Sehr dunkle Szenen in HDR-Inhalten erzeugen von Natur aus schwächere Lichteffekte als Standard-SDR-Inhalte.

Schritt 3: Optischen Sensor und Bildschirm auf Sauberkeit prüfen

Prüfen, ob sich Fingerabdrücke, Staub oder Schlieren auf dem optischen Objektiv und dem TV-Panel befinden. Diese streuen das Licht und reduzieren die Farbsättigung.

Tipps zur Hardwaremontage und Einrichtung

Wie gehe ich vor, wenn Screen Sync nicht sicher an meinem TV-Gerät montiert werden kann?

● TVs mit einer Dicke von über 30 mm (1,2 Zoll): Für eine sichere Befestigung, ohne Druck auf die Halterung auszuüben, darf das TV-Gerät maximal 30 mm (1,2 Zoll) dick sein. Keinen übermäßigen Druck auf die hintere Scharnierklemme ausüben. Dies könnte das Gelenk belasten. Den Gegengewicht-Fuß flach auf die obere Rückseite legen und abnehmbare, oberflächenschonende Montagestreifen für zusätzlichen Halt verwenden.

● Sync Einheit zentriert halten: Das Gerät möglichst gerade und zentriert montieren. Die seitliche Montage der Winkel erhöht die Empfindlichkeit gegenüber Reflexionen und verschlechtert die Farbabstimmung in der unteren Ecke.

● Kabelspannung: Verhindern, dass die Kabelspannung das Gerät im Laufe der Zeit aus seiner Position zieht. Dafür muss das fest verdrahtete Kabel glatt am TV-Gehäuse entlang nach unten geführt werden.