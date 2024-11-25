Cuentas de Philips Hue

Una parte esencial de Philips Hue, tu cuenta garantiza que solo tú (y las personas que autorices) tengan acceso a tu sistema.
Tu privacidad, nuestra prioridad
Una cuenta Philips Hue es una forma segura de identificar al propietario de un sistema Philips Hue. Te permite administrar los usuarios y las aplicaciones que tienen acceso a tus productos. Pronto tendrás que crear una cuenta Philips Hue. ¿Quieres obtener más información sobre cómo trataremos tus datos? Lee el Aviso de privacidad
Administrar el acceso de los usuarios
Comprueba (¡y controla!) quién tiene acceso a tu sistema Philips Hue, ya sea una aplicación, un ecosistema inteligente o un usuario. Ajusta los permisos en función de lo que desees que controle dicho usuario: solo las luces, las luces y los dispositivos de seguridad, o todo.
Añada una capa adicional de seguridad
Las cuentas nos ofrecen una forma más sólida de identificar al propietario de un sistema Philips Hue. Incluso puede configurar la autenticación de dos factores al iniciar sesión en su cuenta.
Controlar las luces desde cualquier lugar
Con una cuenta y un Hue Bridge, tendrás acceso al control Fuera de casa. Enciende y apaga las luces, comprueba tu sistema Secure o ajusta la configuración en la aplicación Philips Hue desde cualquier lugar.
Controla varios puentes
¿Tienes más de un Hue Bridge? A finales de este año, podrás añadir varios Hue Bridges a una cuenta y ordenarlos en Hogares para mantener tu sistema organizado.
Compara permisos de usuario
Hay cuatro tipos de permisos que puedes asignar a los usuarios de tu cuenta Philips Hue. No importa qué permisos tengas, siempre podrás controlar las luces, incluso cuando Internet no esté disponible.
Controla las luces sin conexión a internet
Añade o elimina luces, sensores e interruptores¹
Crear, editar, eliminar salas y zonas
Crear, editar, eliminar automatizaciones
Sincronizar: vincular la aplicación a Spotify
Sincronización: iniciar o detener
Seguridad: armar o desarmar el sistema
Secure: ver la señal en directo y los videoclips de la cámara
Secure: ver cronología del evento
Secure: recibir notificaciones
Secure: administrar los ajustes de la cámara
Secure: suscripción al plan
Secure: eliminación de dispositivos de seguridad
Agregar o quitar Bridge
Crear, cambiar el nombre, eliminar hogar
Gestionar permisos de usuario
Qué puedes hacer con las cuentas Philips Hue
Philips Hue + Spotify
Vincula tus cuentas de Philips Hue y Spotify para ver cómo reaccionan las luces a la música. Usa la pestaña Sincronizar de la aplicación Hue para empezar y transformar la sala en un concierto personal.
Asistentes domésticos inteligentes
Conecta tu cuenta Philips Hue a un asistente doméstico inteligente y deja que las luces reaccionen a tus órdenes. Diles lo que tienen que hacer y lo harán, ¡mira, sin manos!
Seguridad para el hogar inteligente
Obtén acceso a Philips Hue Secure, nuestra colección de productos y funciones de seguridad para el hogar inteligente.
Preguntas y respuestas
¿Cómo se crea una cuenta Hue?
¿Cómo se crea una cuenta Hue?
Si me registro en una cuenta Hue, ¿qué ocurre con la información que proporciono?
Si me registro en una cuenta Hue, ¿qué ocurre con la información que proporciono?
¿Puedo utilizar mi cuenta Hue en varios dispositivos?
¿Puedo utilizar mi cuenta Hue en varios dispositivos?
¿Qué información requiere una cuenta Hue?
¿Qué información requiere una cuenta Hue?
¿Es necesaria la autenticación de dos factores para iniciar sesión en una cuenta Hue?
¿Es necesaria la autenticación de dos factores para iniciar sesión en una cuenta Hue?
¿Recibiré comunicaciones de marketing una vez que me registre en una cuenta Hue?
¿Recibiré comunicaciones de marketing una vez que me registre en una cuenta Hue?
1 Si un dispositivo forma parte de una configuración de Philips Hue Secure, solo un usuario con permisos Seguridad: avanzada o Administrador puede eliminarlo.