Cuentas de Philips Hue

Cuentas de Philips Hue

Una parte esencial de Philips Hue, tu cuenta garantiza que solo tú (y las personas que autorices) tengan acceso a tu sistema. 

Tu privacidad, nuestra prioridad

Una cuenta Philips Hue es una forma segura de identificar al propietario de un sistema Philips Hue. Te permite administrar los usuarios y las aplicaciones que tienen acceso a tus productos. Pronto tendrás que crear una cuenta Philips Hue. ¿Quieres obtener más información sobre cómo trataremos tus datos? Lee el Aviso de privacidad

 

Aplicación Hue que muestra la pantalla Gestionar miembros

Administrar el acceso de los usuarios

Comprueba (¡y controla!) quién tiene acceso a tu sistema Philips Hue, ya sea una aplicación, un ecosistema inteligente o un usuario. Ajusta los permisos en función de lo que desees que controle dicho usuario: solo las luces, las luces y los dispositivos de seguridad, o todo.

Ilustración de una cerradura

Añada una capa adicional de seguridad

Las cuentas nos ofrecen una forma más sólida de identificar al propietario de un sistema Philips Hue. Incluso puede configurar la autenticación de dos factores al iniciar sesión en su cuenta.

Un hombre en la aplicación Hue en un lado de la imagen y una casa en el otro

Controlar las luces desde cualquier lugar

Con una cuenta y un Hue Bridge, tendrás acceso al control Fuera de casa. Enciende y apaga las luces, comprueba tu sistema Secure o ajusta la configuración en la aplicación Philips Hue desde cualquier lugar.

Controla varios puentes Hue con la cuenta Hue

Controla varios puentes

¿Tienes más de un Hue Bridge? A finales de este año, podrás añadir varios Hue Bridges a una cuenta y ordenarlos en Hogares para mantener tu sistema organizado.

Compara permisos de usuario

Hay cuatro tipos de permisos que puedes asignar a los usuarios de tu cuenta Philips Hue. No importa qué permisos tengas, siempre podrás controlar las luces, incluso cuando Internet no esté disponible.

Iluminación

Seguridad: básica

Seguridad: avanzada

Administrador

Controla las luces sin conexión a internet

Añade o elimina luces, sensores e interruptores¹

Crear, editar, eliminar salas y zonas

Crear, editar, eliminar automatizaciones

Sincronizar: vincular la aplicación a Spotify

Sincronización: iniciar o detener

Seguridad: armar o desarmar el sistema

Secure: ver la señal en directo y los videoclips de la cámara

Secure: ver cronología del evento

Secure: recibir notificaciones

Secure: administrar los ajustes de la cámara

Secure: suscripción al plan

Secure: eliminación de dispositivos de seguridad

Agregar o quitar Bridge

Crear, cambiar el nombre, eliminar hogar

Gestionar permisos de usuario

Qué puedes hacer con las cuentas Philips Hue

Aplicación Hue que muestra la pestaña Sincronizar con Spotify

Philips Hue + Spotify

Vincula tus cuentas de Philips Hue y Spotify para ver cómo reaccionan las luces a la música. Usa la pestaña Sincronizar de la aplicación Hue para empezar y transformar la sala en un concierto personal.

Descubre Philips Hue + Spotify
El Google Nest mini, Apple HomePod mini y Amazon Echo dot sobre fondo blanco.

Asistentes domésticos inteligentes

Conecta tu cuenta Philips Hue a un asistente doméstico inteligente y deja que las luces reaccionen a tus órdenes. Diles lo que tienen que hacer y lo harán, ¡mira, sin manos!

Descubre el control de voz
Seguridad para el hogar inteligente

Seguridad para el hogar inteligente

Obtén acceso a Philips Hue Secure, nuestra colección de productos y funciones de seguridad para el hogar inteligente.

Descubre la seguridad en el hogar inteligente

Preguntas y respuestas

¿Cómo se crea una cuenta Hue?

Si me registro en una cuenta Hue, ¿qué ocurre con la información que proporciono?

¿Puedo utilizar mi cuenta Hue en varios dispositivos?

¿Qué información requiere una cuenta Hue?

¿Es necesaria la autenticación de dos factores para iniciar sesión en una cuenta Hue?

¿Recibiré comunicaciones de marketing una vez que me registre en una cuenta Hue?

1 Si un dispositivo forma parte de una configuración de Philips Hue Secure, solo un usuario con permisos Seguridad: avanzada o Administrador puede eliminarlo.

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay