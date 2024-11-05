Philips Hue + Spotify

Es la primera de su clase: una profunda integración de la música y la iluminación que nos permite disfrutar del aspecto visual y sonoro de forma entrelazada. Vincula tus cuentas de Philips Hue y Spotify para que las luces reaccionen a cualquier canción.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Sumérgete en la música

Descubre cómo tu música cobra vida

Tanto si estás de relax con la música de ambiente como si sacas a relucir la estrella de rock que llevas dentro, tu música se convierte en una experiencia que oyes, ves y sientes.

Configura Philips Hue + Spotify

Solo necesitas un par de cosas para usar Philips Hue + Spotify: un Hue Bridge, luces con capacidad de color y cualquier dispositivo de audio.

Dispositivo móvil que muestra la pantalla de creación del área de Entretenimiento en la aplicación Hue

Crea tu espacio

Necesitarás luces con capacidad de color agrupadas en un área de ocio en la aplicación Philips Hue. ¿Todavía no tienes una zona de ocio? Puedes configurarla cuando vincules tus cuentas.

Dispositivo móvil que muestra la pantalla de configuración de Philips Hue + Spotify en la aplicación Hue

Vincula tus cuentas

Abre la pestaña de sincronización de la aplicación Philips Hue y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para crear tus cuentas de Philips Hue y Spotify.

Dispositivo móvil que muestra la pestaña Sincronización en la aplicación Hue

Ver los sonidos

Toca Iniciar sincronización en la pestaña Sync y comienza a escuchar una canción o una lista de reproducción en cualquier dispositivo que haya iniciado sesión en tu cuenta de Spotify: un teléfono, una tableta o incluso el ordenador.

Una sinfonía de luz y sonido

La iluminación inteligente Philips Hue y la música de Spotify están en perfecta armonía. Disfruta al máximo de tu música y cambia el modo en que la experimentas.

Una lámpara inteligente en una mesa lateral con un dispositivo móvil que muestra la pestaña Sync en la aplicación Hue

Integración seria

Philips Hue genera secuencias de comandos de luz para reflejar el ritmo de la música y con Spotify, el algoritmo es aún más avanzado. Los guiones de luz se ajustan perfectamente a cada canción, coincidiendo con el género, el estado de ánimo y la extensión.

Lámpara de pie inteligente con dispositivo móvil que muestra la Galería de escenas Hue en la aplicación Hue

Personaliza el modo en que te sincronizas

Ajusta con precisión tu experiencia ajustando la intensidad, la luminosidad y hasta la paleta de colores de las luces. Tu música es personal, así que las luces también deben serlo. 

Altavoz inteligente sobre mesita de noche

Utiliza cualquier dispositivo de audio

Ningún sistema de sonido es demasiado pequeño para Philips Hue + Spotify. Utilízalo con un sistema de sonido envolvente completo o relájate con los auriculares conectados al teléfono.

Explora la sincronización con la música
Bedroom being lit up by atmospheric smart lighting

Funciona con luces con capacidad de color de Philips Hue

Crea un área de entretenimiento con las luces inteligentes que más te gusten. Philips Hue + Spotify requiere las luces Philips Hue White y las luces color ambiance, además de un Hue Bridge. 

Comprar la colección
Dormitorio con lámparas de mesa y focos inteligentes con un dispositivo móvil que muestra la pestaña Sync en la aplicación Hue

Obtener Spotify

Philips Hue + Spotify funciona con cuentas de Spotify gratuitas o de pago. Crea una cuenta de Spotify, descarga la aplicación para tu teléfono o ordenador y comienza a disfrutar de la enorme biblioteca de canciones y listas de reproducción. 

Ir a Spotify
Colección de bombillas Philips Hue, Hue Bridge y foco inteligente

Requiere luces de color y Hue Bridge

Para ver cómo las luces reaccionan a la música, necesitas luces inteligentes Philips Hue con capacidad de color y un Hue Bridge. 

Descubre cómo funciona

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Preguntas y respuestas

¿Funciona la integración con Philips Hue + Spotify con todos los productos Philips Hue?

¿Cuál es la diferencia entre Philips Hue + Spotify y el modo Música de la Philips Hue Play HDMI sync box?

¿Qué diferencia hay entre la integración de Philips Hue + Spotify y las aplicaciones de terceros?

¿Qué tipos de cuentas de Spotify son compatibles con Philips Hue + Spotify?

¿Puedo usar Philips Hue + Spotify sin una cuenta de Spotify?

¿Necesitan los usuarios una cuenta de Spotify Premium para conectar Philips Hue con Spotify en la aplicación Philips Hue?

¿Cómo puedo conectar Philips Hue con Spotify?

¿Puedo usar asistentes de voz para controlar Philips Hue + Spotify?

¿Qué versión de la aplicación Hue necesito para usar Philips Hue + Spotify?

Colección de bombillas Philips Hue, Hue Bridge y foco inteligente

Obtener ayuda

¡Siempre estamos encantados de ayudarte! Si necesitas más soporte para emparejar Philips Hue y Spotify, echa un vistazo a más preguntas y respuestas o ponte en contacto con nosotros.

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