Es la primera de su clase: una profunda integración de la música y la iluminación que nos permite disfrutar del aspecto visual y sonoro de forma entrelazada. Vincula tus cuentas de Philips Hue y Spotify para que las luces reaccionen a cualquier canción.
Philips Hue + Spotify
Descubre cómo tu música cobra vida
Tanto si estás de relax con la música de ambiente como si sacas a relucir la estrella de rock que llevas dentro, tu música se convierte en una experiencia que oyes, ves y sientes.
Configura Philips Hue + Spotify
Solo necesitas un par de cosas para usar Philips Hue + Spotify: un Hue Bridge, luces con capacidad de color y cualquier dispositivo de audio.
Crea tu espacio
Necesitarás luces con capacidad de color agrupadas en un área de ocio en la aplicación Philips Hue. ¿Todavía no tienes una zona de ocio? Puedes configurarla cuando vincules tus cuentas.
Vincula tus cuentas
Abre la pestaña de sincronización de la aplicación Philips Hue y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para crear tus cuentas de Philips Hue y Spotify.
Ver los sonidos
Toca Iniciar sincronización en la pestaña Sync y comienza a escuchar una canción o una lista de reproducción en cualquier dispositivo que haya iniciado sesión en tu cuenta de Spotify: un teléfono, una tableta o incluso el ordenador.
Una sinfonía de luz y sonido
La iluminación inteligente Philips Hue y la música de Spotify están en perfecta armonía. Disfruta al máximo de tu música y cambia el modo en que la experimentas.
Integración seria
Philips Hue genera secuencias de comandos de luz para reflejar el ritmo de la música y con Spotify, el algoritmo es aún más avanzado. Los guiones de luz se ajustan perfectamente a cada canción, coincidiendo con el género, el estado de ánimo y la extensión.
Personaliza el modo en que te sincronizas
Ajusta con precisión tu experiencia ajustando la intensidad, la luminosidad y hasta la paleta de colores de las luces. Tu música es personal, así que las luces también deben serlo.
Utiliza cualquier dispositivo de audio
Ningún sistema de sonido es demasiado pequeño para Philips Hue + Spotify. Utilízalo con un sistema de sonido envolvente completo o relájate con los auriculares conectados al teléfono.
Obtener Spotify
Philips Hue + Spotify funciona con cuentas de Spotify gratuitas o de pago. Crea una cuenta de Spotify, descarga la aplicación para tu teléfono o ordenador y comienza a disfrutar de la enorme biblioteca de canciones y listas de reproducción.
Requiere luces de color y Hue Bridge
Para ver cómo las luces reaccionan a la música, necesitas luces inteligentes Philips Hue con capacidad de color y un Hue Bridge.
Nuestros favoritos
Luz de acento portátil Go
89,99 €
Lámpara de mesa Iris
109,99 €
Lámpara de pie Gradient Signe
329,99 €
Preguntas y respuestas
¿Funciona la integración con Philips Hue + Spotify con todos los productos Philips Hue?
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¿Cuál es la diferencia entre Philips Hue + Spotify y el modo Música de la Philips Hue Play HDMI sync box?
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¿Qué diferencia hay entre la integración de Philips Hue + Spotify y las aplicaciones de terceros?
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¿Qué tipos de cuentas de Spotify son compatibles con Philips Hue + Spotify?
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¿Puedo usar Philips Hue + Spotify sin una cuenta de Spotify?
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¿Necesitan los usuarios una cuenta de Spotify Premium para conectar Philips Hue con Spotify en la aplicación Philips Hue?
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¿Cómo puedo conectar Philips Hue con Spotify?
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¿Puedo usar asistentes de voz para controlar Philips Hue + Spotify?
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¿Qué versión de la aplicación Hue necesito para usar Philips Hue + Spotify?
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