La mayoría de los usuarios comienzan su andadura con una simple "iluminación de polarización": tiras de LED estáticas como las Philips Hue detrás de un monitor para reducir la fatiga ocular. Sin embargo, la mayoría de los jugadores que buscan luces de sincronización para juegos quieren algo más: reactividad en tiempo real.

Las luces genéricas basadas en Wi-Fi suelen experimentar cierto retraso, en el que los colores cambian una fracción de segundo después de la acción. Para sincronizar las luces con el PC de forma eficaz, necesitas un sistema que minimice el retraso. Philips Hue utiliza el protocolo Zigbee a través de Hue Bridge y Hue Bridge Pro, que gestiona la comunicación localmente a través de una red mallada. Esto significa que las luces Hue se comunican directamente entre sí, creando una red interconectada de conectividad en lugar de que cada luz se conecte directamente a Wi-Fi. Esto garantiza que tus luces reaccionen instantáneamente a las explosiones en pantalla o a los cambios atmosféricos.