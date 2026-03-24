12 de febrero de 2026
Imagina que las luces de tu habitación reaccionan a cada calle iluminada con neón en una ciudad ciberpunk o a cada sombra sutil en una misión de sigilo. Cuando sincronizas las luces con las configuraciones del PC, no solo observas una pantalla, entras en el mundo del juego. Tanto si eres un jugador ocasional como un profesional competitivo, transformar tu entorno en una extensión dinámica del monitor de tu ordenador crea una atmósfera que las tiras RGB genéricas simplemente no pueden igualar.