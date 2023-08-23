13/07/2023

A la hora de renovar el interior de tu vivienda, es fácil centrarse en la decoración del salón, los dormitorios e incluso la cocina, pero rara vez se presta la atención que merece al cuarto de baño. Sin embargo, es el cuarto de baño el que crea el ambiente para el día cuando te preparas por la mañana y el que te ayuda a conciliar el sueño antes de acostarte. Incluso los cuartos de baño de invitados tienen una función de gran importancia; estos espacios también deben ofrecer breves descansos del estrés de la vida diaria. La relativa pequeñez del cuarto de baño y su uso específico hacen que la iluminación sea prioritaria y fácil de solucionar.

Aquí tienes algunos consejos interesantes sobre iluminación de cuartos de baño.