Consejos para iluminar tu baño

13/07/2023

A la hora de renovar el interior de tu vivienda, es fácil centrarse en la decoración del salón, los dormitorios e incluso la cocina, pero rara vez se presta la atención que merece al cuarto de baño. Sin embargo, es el cuarto de baño el que crea el ambiente para el día cuando te preparas por la mañana y el que te ayuda a conciliar el sueño antes de acostarte. Incluso los cuartos de baño de invitados tienen una función de gran importancia; estos espacios también deben ofrecer breves descansos del estrés de la vida diaria. La relativa pequeñez del cuarto de baño y su uso específico hacen que la iluminación sea prioritaria y fácil de solucionar.

Aquí tienes algunos consejos interesantes sobre iluminación de cuartos de baño.

1. Utiliza los tres tipos de iluminación básica

Sea cual sea el diseño particular de tu cuarto de baño, tres capas de luz deberían resaltar en gran medida la belleza del espacio.

  • Iluminación ambiental: la capa base de luz que ilumina un espacio.
  • Iluminación de acento: luz que resalta literalmente elementos concretos del espacio, por ejemplo, un mosaico detallado o un fregadero de cristal.
  • Iluminación de tareas: proyección de luz para actividades específicas, como el maquillaje o afeitado.

Está claro que una sola luminaria es insuficiente para el cuarto de baño. Para una distribución uniforme, opta por una combinación de iluminación ambiental para iluminar uniformemente el espacio del baño, iluminación de acento para llamar la atención sobre la estética del baño e iluminación de tareas para las actividades cotidianas de aseo. Consulta luminarias inteligentes para el baño de Philips Hue.

Espejo de baño con iluminación de focos encima

2. Instala focos de montaje lateral

Los focos laterales son una de las mejores opciones de iluminación para el cuarto de baño y pueden instalarse a ambos lados del espejo. Solo tienes que instalar los focos un poco por encima de la altura de los ojos.

Sugerencia: Si el espejo está centrado sobre el lavabo, coloca las luminarias a unos centímetros a la izquierda y a la derecha del espejo, bastante cerca de la cara.

Iluminación de focos junto al espejo del baño

3. Ilumina la bañera

Una iluminación adecuada puede influir en tu experiencia de baño y contribuir a que te sientas relajado. Elige luminarias de baño que proporcionen un flujo luminoso tanto directo como indirecto.

Sugerencia: Controla el ajuste de la iluminación de tu baño con un regulador de intensidad inalámbrico para disfrutar de un baño sin complicaciones. Consulta las opciones de iluminación regulable para el baño de Philips Hue.

Mujer relajándose en una bañera

4. Ilumina tu tocador sin sombras

Añade un toque de elegancia con el espejo iluminado para baño Philips Hue Adore que incluye un anillo integrado de luz regulable. Para la iluminación lateral, añade apliques con bombillas LED brillantes a cada lado del espejo para iluminar por completo tu rostro. También puedes añadir iluminación cenital para evitar sombras: una luminaria horizontal con varias luces sobre el espejo de tocador será suficiente.

Espejo de tocador Philips Hue Adore sobre el lavabo del baño
