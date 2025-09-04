Ayuda
  • Vídeo 2K y audio bidireccional
  • Funciona con las luces Philips Hue
  • Visión de día y de noche
Busca el manual del producto

Se suelen comprar conjuntamente

Crea tu kit de inicio
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Automatiza las luces
Se monta en cualquier lugar

44,99 €

Sensor de contacto de seguridad

Hue

Sensor de contacto de seguridad
Instalación inalámbrica
Automatiza la luz
Larga duración de la batería
Se monta en puertas y ventanas

39,99 €

Aplique mural para exteriores Impress

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Impress
Cableado
Acabado en negro mate
240 x 120 mm
Control inteligente con Hue Bridge*

149,99 €

Ver todos los productos
Una persona se acerca a la puerta de entrada y activa las luces Philips Hue con el videotrimbre.

Seguridad que funciona con tus luces Philips Hue

Cuando el videoportero detecta movimiento, tus luces Philips Hue se encienden de forma automática. Cuando alguien llama al videoportero, las luces parpadean suavemente, para que sepas que hay alguien en la puerta.

Una persona vigila la puerta de su casa con el videoportero Hue Secure desde la app de Hue mientras está alejado de su hogar.

Entérate de quién hay en la puerta, estés donde estés

Recibe alertas instantáneas al detectar movimiento. Comprueba la señal de vídeo en directo y habla con los visitantes mediante el micrófono integrado, para tu tranquilidad, incluso aunque estés fuera.

Un hombre controla su videoportero, el timbre y las luces Philips Hue desde la aplicación Hue de su smartphone.

El máximo control en una sola aplicación

Gestiona el videoportero, el timbre y las luces Philips Hue desde la aplicación Hue, sin necesidad de varias aplicaciones. Recibe alertas instantáneas, personaliza los ajustes y mantente conectado desde cualquier lugar, directamente desde tu smartphone o tableta.

Una puerta de entrada con una entrega de cajas y una foto insertada que muestra al repartidor a través de un videoportero Hue.

Ve todo con gran detalle

Disfruta de una resolución 2K y de una vista de 180° de la cabeza a los pies, perfecta para detectar visitantes y paquetes en la puerta de tu casa.

Una chica, vista desde la cámara de la puerta delantera, entrega paquetes en una casa.

Visión nítida y a todo color, incluso en la oscuridad

Disfruta de vídeo nítido y realista a cualquier hora. La tecnología Starlight mejora el rendimiento en condiciones de poca luz, proporcionando una visión clara y a todo color del umbral de la puerta, incluso casi en la oscuridad.

Una persona instalando un timbre con cable utilizando un taladro.

Fácil de instalar

Configura el videoportero con cable en unos sencillos pasos: está diseñado para encajar a la perfección en cualquier puerta.

Un timbre inteligente inalámbrico en blanco.

Alertas sonoras inteligentes, en cualquier lugar de casa

Añade un timbre inalámbrico inteligente para recibir notificaciones sonoras en cualquier lugar de tu casa, de modo que siempre sepas cuándo hay alguien en la puerta.

Comprar timbres

Buscar un plan

Algunas funciones de la cámara Secure requieren un plan para desbloquearlas. Conoce los distintos planes, descubre qué los hace únicos y elige el más adecuado para ti.

Explorar planes

FAQs

¿Qué herramientas necesito para instalar el timbre Hue Secure?

¿El timbre Hue Secure tiene batería (de reserva)?

¿Funciona el timbre Hue Secure con el timbre que ya tengo?

¿Puedo instalar yo mismo el timbre Hue Secure o necesito un electricista?

¿Cuál es el campo de visión de la cámara?

¿Cuál es la resolución de la cámara?

¿El timbre Hue Secure necesita un Bridge?

¿El timbre es resistente a la intemperie?

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Blanco y negro

  • Material

    Plástico

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Dimensiones y peso del embalaje

Servicio

Especificaciones técnicas

La cámara

Compatible con

Otro

Soporte de Hue

¿No encuentras la respuesta que estabas buscando?

Consulta Soporte

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay