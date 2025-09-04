Cuando el videoportero detecta movimiento, tus luces Philips Hue se encienden de forma automática. Cuando alguien llama al videoportero, las luces parpadean suavemente, para que sepas que hay alguien en la puerta.
- Vídeo 2K y audio bidireccional
- Funciona con las luces Philips Hue
- Visión de día y de noche
Seguridad que funciona con tus luces Philips Hue
Entérate de quién hay en la puerta, estés donde estés
Recibe alertas instantáneas al detectar movimiento. Comprueba la señal de vídeo en directo y habla con los visitantes mediante el micrófono integrado, para tu tranquilidad, incluso aunque estés fuera.
El máximo control en una sola aplicación
Gestiona el videoportero, el timbre y las luces Philips Hue desde la aplicación Hue, sin necesidad de varias aplicaciones. Recibe alertas instantáneas, personaliza los ajustes y mantente conectado desde cualquier lugar, directamente desde tu smartphone o tableta.
Ve todo con gran detalle
Disfruta de una resolución 2K y de una vista de 180° de la cabeza a los pies, perfecta para detectar visitantes y paquetes en la puerta de tu casa.
Visión nítida y a todo color, incluso en la oscuridad
Disfruta de vídeo nítido y realista a cualquier hora. La tecnología Starlight mejora el rendimiento en condiciones de poca luz, proporcionando una visión clara y a todo color del umbral de la puerta, incluso casi en la oscuridad.
Fácil de instalar
Configura el videoportero con cable en unos sencillos pasos: está diseñado para encajar a la perfección en cualquier puerta.
Alertas sonoras inteligentes, en cualquier lugar de casa
Añade un timbre inalámbrico inteligente para recibir notificaciones sonoras en cualquier lugar de tu casa, de modo que siempre sepas cuándo hay alguien en la puerta.
FAQs
¿Qué herramientas necesito para instalar el timbre Hue Secure?
¿El timbre Hue Secure tiene batería (de reserva)?
¿Funciona el timbre Hue Secure con el timbre que ya tengo?
¿Puedo instalar yo mismo el timbre Hue Secure o necesito un electricista?
¿Cuál es el campo de visión de la cámara?
¿Cuál es la resolución de la cámara?
¿El timbre Hue Secure necesita un Bridge?
¿El timbre es resistente a la intemperie?
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Blanco y negro
Material
Plástico
Medio ambiente
Características/accesorios adicionales incluidos
Dimensiones y peso del embalaje
Servicio
Especificaciones técnicas
La cámara
Compatible con
Otro
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.