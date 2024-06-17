Ayuda
Ideas de iluminación festiva para crear un ambiente navideño de ensueño en casa

10 de noviembre de 2023

La Navidad es una época especial del año para muchos: se recuerdan las Navidades pasadas con la familia mientras decoráis juntos el árbol y la casa. Este año, haz que las fiestas sean aún más memorables probando estas ideas de decoración con luces navideñas para tus tradiciones.

Una sala de estar decorada con decoración navideña en luz azul, verde y roja.

Controla las luces de tu árbol de Navidad con un enchufe inteligente

¿Cansado de meterte debajo del árbol para enchufar las luces? Con un enchufe inteligente Philips Hue Smart plug, esos problemas del árbol de Navidad serán cosa del pasado. Conecta las luces del árbol al enchufe inteligente Hue para encenderlas y apagarlas con facilidad, sin llenarte el pelo de agujas de abeto. 

El enchufe inteligente Hue Smart plug te permite controlar las luces del árbol de Navidad como lo harías con cualquier otra luz Philips Hue: con la aplicación Hue, un accesorio inteligente o mediante la voz.

Una idea brillante: define una rutina en la aplicación Hue que encienda las luces del árbol de Navidad justo antes de despertarte por la mañana y las apague, automáticamente, cuando te vayas a la cama.

Regalos de Navidad debajo de un árbol iluminado mediante una luz inteligente Hue Go.

Pon un Hue Go entre los regalos

Abrir los regalos es uno de los momentos más esperados de la Navidad. Haz que el tesoro oculto bajo el árbol sea aún más tentador colocando una Hue Go entre los regalos. Coloca la lámpara inteligente entre las ramas para añadir un toque único a la decoración navideña.

Una idea brillante: si los niños están demasiado interesados en los regalos que les esperan bajo el árbol, instala un sensor de movimiento Hue junto a tu Hue Go. Cuando se acerquen demasiado, las luces se encenderán y sabrán que Papá Noel está vigilando.

Crea un ambiente festivo con tiras de luz

Olvídate de las tradicionales cadenas de luces navideñas y utiliza tiras de luces. Como las tiras de luces son flexibles, puedes entrelazarlas con la guirnalda o colocarlas en la parte trasera del árbol. Coloca una detrás de una mesa auxiliar o de un armario y coloca delante tus adornos navideños; ¡incluso puedes poner nieve falsa encima para que brille más!

Una idea brillante: cuando configures la escena en la habitación, toca el icono de reproducción en la tarjeta de escena para hacerla dinámica. Las luces con capacidad de color recorrerán los colores de esa escena para añadir dramatismo a tu decoración navideña.

Dale a tu centro de mesa navideño un brillo acogedor

Ninguna cena de Navidad está completa sin un centro de mesa navideño, así que tanto si creas tu propio arreglo como si optas por un ramo comprado en la tienda, puedes iluminarlo con la suave luz de una lámpara colgante Flourish. Y lo que es mejor: la lámpara colgante Flourish ofrece millones de colores de luz, para que puedas complementar tu centro de mesa con el tono adecuado.

Una idea brillante: si cuentas con varias luces Philips Hue en tu sistema de iluminación inteligente, es posible que las tengas separadas en las correspondientes habitaciones en la aplicación Hue. Crea una Zona para incluir todas las luces en el área de tu configuración navideña para establecer rápidamente la alegría navideña en toda la casa.

Adornos navideños realzados por una elegante lámpara de mesa encendida en verde.

Ilumina las decoraciones con una lámpara de mesa Iris

La lámpara de mesa Iris cuenta con una sutil luz de fondo y una luz principal (mejor cuando apunta a la pared) para que puedas acentuar la decoración navideña como desees. Oriéntala hacia tu pequeño portal de Belén o deja que inunde la pared detrás de tu muñeco de nieve favorito.

Una idea brillante: ¡haz que nieve! Fija copos de nieve de papel al techo con sedal, pero asegúrate de colocarlos entre la pared y la lámpara de mesa Iris. Cuando enciendas la luz, los copos de nieve crearán sombras interesantes en la pared de detrás para darle un aspecto invernal.

Decoraciones navideñas en un porche delantero con iluminación exterior inteligente.

Ideas de iluminación navideña de exterior para iluminar el camino de Rudolph

No hay nada más navideño que las luces de Navidad en el exterior de tu casa. Elige colores que combinen con el exterior de tu casa: cuelga luces más grandes en los aleros del tejado y, debajo, luces más pequeñas en forma de carámbano para conseguir un aspecto limpio y nítido, o utiliza luces en forma de arco iris para dar un toque poco tradicional.

Una idea brillante: las luces de exterior inteligentes Philips Hue pueden mejorar sin esfuerzo tu configuración de iluminación navideña exterior. Configura las luces de exterior de colores, como los focos Lily, en tonos navideños para dar a tu casa un toque festivo.

Crea un tema tradicional en rojo y verde, opta por lo moderno con una escena en azul plateado o utiliza una paleta de colores completamente diferente para Navidad con la aplicación Philips Hue. La forma en que decoras tu casa para Navidad es personal, incluida la forma en que utilizas las luces inteligentes navideñas.

