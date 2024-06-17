¿Cansado de meterte debajo del árbol para enchufar las luces? Con un enchufe inteligente Philips Hue Smart plug, esos problemas del árbol de Navidad serán cosa del pasado. Conecta las luces del árbol al enchufe inteligente Hue para encenderlas y apagarlas con facilidad, sin llenarte el pelo de agujas de abeto.

El enchufe inteligente Hue Smart plug te permite controlar las luces del árbol de Navidad como lo harías con cualquier otra luz Philips Hue: con la aplicación Hue, un accesorio inteligente o mediante la voz.

Una idea brillante: define una rutina en la aplicación Hue que encienda las luces del árbol de Navidad justo antes de despertarte por la mañana y las apague, automáticamente, cuando te vayas a la cama.