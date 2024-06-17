No hay nada más navideño que las luces de Navidad en el exterior de tu casa. Elige colores que combinen con el exterior de tu casa: cuelga luces más grandes en los aleros del tejado y, debajo, luces más pequeñas en forma de carámbano para conseguir un aspecto limpio y nítido, o utiliza luces en forma de arco iris para dar un toque poco tradicional.
Una idea brillante: las luces de exterior inteligentes Philips Hue pueden mejorar sin esfuerzo tu configuración de iluminación navideña exterior. Configura las luces de exterior de colores, como los focos Lily, en tonos navideños para dar a tu casa un toque festivo.
Crea un tema tradicional en rojo y verde, opta por lo moderno con una escena en azul plateado o utiliza una paleta de colores completamente diferente para Navidad con la aplicación Philips Hue. La forma en que decoras tu casa para Navidad es personal, incluida la forma en que utilizas las luces inteligentes navideñas.
