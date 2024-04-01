Cómo instalar un interruptor inalámbrico Philips Hue

1 septiembre, 2023
Una de las mayores ventajas de la iluminación Philips Hue es la capacidad de controlar las luces con la aplicación Philips Hue o con la voz a través de tu asistente doméstico inteligente. En ocasiones, sin embargo, es necesario seguir utilizando el interruptor de la luz.
Por suerte, hemos abarcado todas las posibilidades: disponemos de varios tipos de accesorios de iluminación inteligente, como sensores de movimiento para interiores y exteriores, el interruptor Tap Dial y, por supuesto, el interruptor inalámbrico Philips Hue. La instalación de un regulador estándar tradicional puede resultar complicada y, a menudo, requiere un electricista, un interruptor caro o recurrir a tus propios conocimientos si prefieres hacerlo tú mismo. Con un interruptor inalámbrico Philips Hue, solo necesitas la aplicación, una luz Philips Hue y tus propias manos.