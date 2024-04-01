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Cómo instalar un interruptor inalámbrico Philips Hue

Cómo instalar un interruptor inalámbrico Philips Hue

1 septiembre, 2023

Una de las mayores ventajas de la iluminación Philips Hue es la capacidad de controlar las luces con la aplicación Philips Hue o con la voz a través de tu asistente doméstico inteligente. En ocasiones, sin embargo, es necesario seguir utilizando el interruptor de la luz.

Por suerte, hemos abarcado todas las posibilidades: disponemos de varios tipos de accesorios de iluminación inteligente, como sensores de movimiento para interiores y exteriores, el interruptor Tap Dial y, por supuesto, el interruptor inalámbrico Philips Hue. La instalación de un regulador estándar tradicional puede resultar complicada y, a menudo, requiere un electricista, un interruptor caro o recurrir a tus propios conocimientos si prefieres hacerlo tú mismo. Con un interruptor inalámbrico Philips Hue, solo necesitas la aplicación, una luz Philips Hue y tus propias manos.

Guía paso a paso para instalar un interruptor inalámbrico Philips Hue

Instalar un interruptor regulador Hue y emparejarlo con tu configuración de iluminación inteligente requiere muy pocos pasos: es un proceso fácil e intuitivo creado para que cualquiera pueda completarlo sin problemas.

Paso 1: encuentra un buen lugar para el interruptor inalámbrico

Como un interruptor inalámbrico Philips Hue no está pensado para tapar el interruptor de la luz tradicional, tienes la libertad a la hora de elegir dónde quieres que esté exactamente tu nuevo interruptor inteligente. Ni siquiera hay que montarlo en la pared con el adhesivo incluido, sencillamente puedes emplearlo como mando a distancia desde cualquier lugar de tu hogar.

El interruptor se compone de dos partes: la placa de pared y el control remoto, que se conecta magnéticamente a la base y se puede usar donde sea que pueda llevarlo. Los mejores lugares para instalar un interruptor regulador son cerca de las entradas o alrededor de las áreas de descanso en la sala de estar o comedor.

(Opcional) Paso 2: montaje con adhesivo o tornillos

El interruptor inalámbrico se puede montar de dos maneras: con el soporte adhesivo incluido en la placa base o atornillando la placa a la pared (tornillos no incluidos):

Si decides montarlo con el adhesivo, retira el adhesivo de la placa base, alinea su placa exactamente donde la desees (¡asegúrate de que esté recta!) y luego presiona la placa firmemente contra la pared.

Aunque el interruptor inalámbrico no incluye los accesorios de montaje necesarios, puedes usar tornillos para montar la placa base en la paredSepara la parte posterior de la placa de pared de la parte frontal con un destornillador y, a continuación, inserta tornillos del tamaño adecuado a través de los orificios para tornillos de la parte posterior de la placa base. En función del tipo de pared, usa un destornillador o un taladro para fijar los tornillos en su sitio. Algunas paredes pueden requerir anclajes de pared para fijar correctamente la placa base.

Una idea brillante: también puedes colocar el interruptor inalámbrico (sin la placa base) en cualquier superficie magnética, como una nevera. ¡Pruébalo en la tuya!

Paso 3: conecta el interruptor inalámbrico al sistema de iluminación inteligente

Configurar un regulador es sencillo independientemente del método que utilices, que depende de tu configuración actual de iluminación inteligente:

con un Hue Bridge: abre la aplicación Hue y dirígete a Ajustes > Accesorios y toca el icono más (+) de color azul. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar el interruptor a tu configuración. 

Sin puente:       

o Acerca el interruptor inalámbrico a la luz que desees controlar (intenta mantenerte a unos 15 cm de la bombilla o la luminaria). 

o Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que comience a parpadear el LED de la parte delantera del interruptor. 

o Mantén el interruptor inalámbrico cerca de la luz que desees controlar y mantén pulsado el botón de encendido hasta que la luz parpadee tres veces. Después del tercer parpadeo, suelta el botón de encendido. 

Ahora puedes controlar esta luz con el interruptor inalámbrico. Repite el proceso para un máximo de 10 bombillas. Para quitar un interruptor inalámbrico, repite el mismo proceso, pero mantén pulsado el botón Hue durante 10 segundos. 

Paso 4: Personaliza tu configuración

Puedes usar la aplicación Philips Hue para personalizar los ajustes del interruptor inalámbrico como quieras, siempre que tengas un Hue Bridge. Abre la aplicación, ve a Ajustes > Accesorios y, a continuación, toca el interruptor inalámbrico que quieras personalizar.

Resolución de problemas del interruptor inalámbrico Philips Hue

¿Tienes problemas con el interruptor inalámbrico? Lleva a cabo un restablecimiento parcial manteniendo pulsados los cuatro botones simultáneamente hasta que el indicador LED del interruptor se muestre de color verde.

Restablecer a los valores de fábrica el interruptor inalámbrico Philips Hue

Restablece a los valores de fábrica el interruptor inalámbrico quitando la tapa de las pilas y manteniendo pulsado el botón Configuración durante al menos 10 segundos hasta que el indicador LED de la parte frontal parpadee en naranja. 

Restablecer los valores de fábrica de una luz Philips Hue

En ocasiones, un problema con una luz inteligente Philips Hue puede solucionarse restableciendo sus ajustes de fábrica con el interruptor inalámbrico Philips Hue:

  1. Apaga y enciende la luz: apágala, espera 15 segundos y vuelve a encenderla.
  2. Mantén el interruptor inalámbrico Hue a menos de 15 centímetros de la luz.
  3. Mantén presionados los botones "ON" y "OFF" durante al menos 10 segundos hasta que el indicador LED del interruptor se vuelva verde.
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