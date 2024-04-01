Cómo instalar un interruptor inalámbrico Philips Hue

Configurar un regulador es sencillo independientemente del método que utilices, que depende de tu configuración actual de iluminación inteligente:

• con un Hue Bridge: abre la aplicación Hue y dirígete a Ajustes > Accesorios y toca el icono más (+) de color azul. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar el interruptor a tu configuración.

• Sin puente:

o Acerca el interruptor inalámbrico a la luz que desees controlar (intenta mantenerte a unos 15 cm de la bombilla o la luminaria).

o Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que comience a parpadear el LED de la parte delantera del interruptor.

o Mantén el interruptor inalámbrico cerca de la luz que desees controlar y mantén pulsado el botón de encendido hasta que la luz parpadee tres veces. Después del tercer parpadeo, suelta el botón de encendido.

Ahora puedes controlar esta luz con el interruptor inalámbrico. Repite el proceso para un máximo de 10 bombillas. Para quitar un interruptor inalámbrico, repite el mismo proceso, pero mantén pulsado el botón Hue durante 10 segundos.