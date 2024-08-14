Automatismo doméstico con iluminación inteligente

La manera de automatizar tu hogar con Philips Hue consiste en utilizar un Hue Bridge. Se trata de un centro de iluminación inteligente que simplemente se conecta a tu router de Internet y actúa como el cerebro de todo el sistema de iluminación inteligente de tu hogar.

También deberás elegir una combinación de bombillas, lámparas, luces, sensores y cámaras inteligentes de Philips Hue, según tus necesidades. Si estás empezando con Philips Hue, un Hue Bridge y una selección de bombillas LED y lámparas es la forma más sencilla de beneficiarte de los automatismos domésticos.

Para una configuración más avanzada, puedes plantearte el uso de sensores de movimiento en interiores y exterior y cámaras. Estos activarán las luces al detectar movimiento sin el uso de un temporizador. (Por supuesto, puedes elegir las ventanas de tiempo en las que deseas que los sensores y las cámaras estén activos) Además de activar las luces automáticamente, las cámaras Hue Secure pueden enviarte alertas para que decidas si quieres activar las luces o no.

Una vez que tengas el hardware instalado, es hora de descargar la aplicación Hue en tu smartphone. La aplicación es donde configurarás, controlarás y ajustarás todos tus automatismos.