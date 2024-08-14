Automatismo doméstico con iluminación inteligente

07/08/2024
Qué es un automatismo doméstico
El automatismo doméstico con la iluminación inteligente Philips Hue te permite controlar las luces Philips Hue con una combinación de temporizadores, sensores y cámaras de seguridad, ¡en casa o desde cualquier parte del mundo! Puedes configurar las luces para que se enciendan y apaguen, regular su intensidad o cambiar de color a las horas que elijas. Los sensores de movimiento Hue y las cámaras Hue Secure pueden incluso activar las luces para que te sientas más cómodo mientras navegas por tu casa, al tiempo que te aportan una mayor tranquilidad cuando estás fuera de la ciudad.
¿Cómo funciona el automatismo del hogar?
El automatismo de tus luces inteligentes Hue funciona conectándolas al Hue Bridge, un centro de control de luz inteligente que es el cerebro del sistema. A continuación, con la aplicación Hue en tu smartphone, puedes configurar todos los automatismos en la pestaña Automatismos de la aplicación. Elige entre automatismos que te ayuden con la rutina diaria, te guíen cuando llegas y sales de casa o simulen tu presencia mientras estás fuera. Incluso puedes personalizar tus propios automatismos para controlar las luces exactamente como quieras.
¿Cómo puedo automatizar mi hogar?
La manera de automatizar tu hogar con Philips Hue consiste en utilizar un Hue Bridge. Se trata de un centro de iluminación inteligente que simplemente se conecta a tu router de Internet y actúa como el cerebro de todo el sistema de iluminación inteligente de tu hogar.
También deberás elegir una combinación de bombillas, lámparas, luces, sensores y cámaras inteligentes de Philips Hue, según tus necesidades. Si estás empezando con Philips Hue, un Hue Bridge y una selección de bombillas LED y lámparas es la forma más sencilla de beneficiarte de los automatismos domésticos.
Para una configuración más avanzada, puedes plantearte el uso de sensores de movimiento en interiores y exterior y cámaras. Estos activarán las luces al detectar movimiento sin el uso de un temporizador. (Por supuesto, puedes elegir las ventanas de tiempo en las que deseas que los sensores y las cámaras estén activos) Además de activar las luces automáticamente, las cámaras Hue Secure pueden enviarte alertas para que decidas si quieres activar las luces o no.
Una vez que tengas el hardware instalado, es hora de descargar la aplicación Hue en tu smartphone. La aplicación es donde configurarás, controlarás y ajustarás todos tus automatismos.
Optimiza las rutinas diarias con el automatismo de iluminación doméstica
Los automatismos de luz inteligente de Philips Hue pueden ayudarte con las rutinas diarias en todo el hogar, ajustando el tono y la intensidad de la luz para ayudarte a despertarte, concentrarte en el trabajo, relajarte y conciliar el sueño. En la pestaña Automatismos de la aplicación Hue, puedes establecer los días y las horas, las habitaciones o las luces seleccionadas, así como la escena Luz para que coincidan con tus necesidades.
Despertar
Empieza bien el día con iluminación para despertarte diseñada para ayudarte a despertarte de forma suave y sentirte con más energía.² Solo tienes que configurar las luces para que se enciendan y aumenten de brillo gradualmente durante el tiempo que elijas. Para disfrutar de una relajante llamada de alarma con luz, configura el estilo de despertador Amanecer. Las luces pasarán gradualmente de azul suave a tonos naranjas cálidos, para que empieces el día con calma. Las lámparas de suelo y de mesa Signe gradient son ideales para el dormitorio. Las lámparas presentan un diseño discreto y delgado y ofrecen una mezcla de luz de color en toda su longitud. También puedes configurar la automatización de despertador en cualquiera de las luces de tu dormitorio. Las tiras de luz LED ocultas debajo de la cama o detrás de los muebles son otra excelente opción para crear una luz difusa y suave que resulta agradable a la vista en las primeras horas de la mañana.
Trabajo
Durante las horas de trabajo en casa cuando necesites concentrarte especialmente, automatiza las luces de la oficina o estudio para que se enciendan con un tono blanco brillante y frío. Esto te dará la cantidad óptima de luz para las tareas en cuestión mientras te ayuda a concentrarte mejor. Usa una combinación de lámparas de mesa, iluminación de techo led y lámparas de pie para asegurarte de conseguir un nivel suficiente de luz exactamente donde lo necesites. Incluso puedes configurar las luces para que comiencen a hacer la transición a tonos más suaves y cálidos para indicar que es hora de tomar un descanso o dejar de trabajar.
Relax y sueño
Cuando termines el día, las luces inteligentes pueden ayudarte a conciliar el sueño con el automatismo Ir a dormir. Cuando se activan, ya sea automáticamente o con solo pulsar un botón, las luces de tu dormitorio pasan a tonos cálidos y rojos y luego se atenúan hasta que se apagan. Los estudios han demostrado que la luz azul suprime la hormona del sueño melatonina, por lo que nuestro automatismo Ir a dormir la excluye a propósito para darte la mejor oportunidad de quedarte dormido más fácilmente.¹
Siéntete más seguro con el automatismo de iluminación doméstica
Deja que las luces, sensores, cámaras de seguridad de Philips Hue y la aplicación Hue trabajen conjuntamente para brindarte tranquilidad, tanto si estás en casa como si estás fuera.
Automatismos seguros
Con la aplicación Philips Hue, puedes configurar un automatismo Simular presencia, que haga que parezca que estás en casa cuando no estás. Puedes definir un horario para tus luces LED en las distintas habitaciones de tu casa para encender y apagar distintas escenas de iluminación, ya sea todo el día y la noche o solo por la noche. Simularán las actividades típicas que se esperarían en ese tipo de habitaciones, dando la impresión de que hay alguien en casa.
Sensores y temporizadores
Los sensores de movimiento en interiores y exteriores activarán las luces que prefieras cuando detecten movimiento dentro de tu casa y en los alrededores. Puedes definir un horario para cuando desees que se activen los sensores, para que las luces no se activen de forma innecesaria. Incluso puedes automatizar luces específicas para que, cuando se activen, muestren una escena de luz, color o intensidad de luz en particular que elijas. ¿No usas sensores? Crea un automatismo personalizado en la aplicación Hue. Establece los días y las horas en que quieres que se enciendan y apaguen las luces. Tranquilidad absoluta.
Cámaras de seguridad
¡Deja que Philips Hue te vigile! Las cámaras de seguridad inteligente Secure te permiten monitorizar tu casa en tiempo real con una transmisión en directo HD de 1080p. Recibirás notificaciones instantáneas en tu dispositivo móvil cada vez que la cámara Secure detecte movimiento. Activa y desactiva desde la pestaña Hogar en la aplicación Hue, dispara alarmas, obtén una visión general de toda la actividad y recibe notificaciones push cuando las cámaras detecten algo sospechoso. Coloca las cámaras de seguridad Hue en cualquier habitación o espacio en exteriores alrededor de tu casa. Elige entre cámara Secure con cable, cámara Secure con batería y proyector con cámara Secure.