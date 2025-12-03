Cuando dispones de la luz adecuada, puedes hacer bien tu trabajo. Deja que la luz inteligente te proporcione la intensidad, la difusión o el tono de luz perfectos para guiarte a lo largo de tu jornada laboral, de forma cómoda y productiva.
Mantén la concentración con la iluminación para la oficina en casa
La luz inteligente se puede ajustar a cualquier tono de luz blanca durante el día. Los tonos azules más fríos te ayudarán a sentirte con más energía por la mañana. Los tonos más cálidos te ayudarán a relajarte al final de la jornada laboral.
Hue White and Color Ambiance
Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 4
59,99 €
Botón inteligente
Hue Smart button
21,99 €
TIRAS DE LUCES
Tira de luces OmniGlow 3 m
139,99 €
TIRAS DE LUCES
Tira de luces OmniGlow 5 m
199,99 €
Disfruta de la luz adecuada para la configuración de tu oficina
Para un confort y una productividad óptimos, una combinación de lámparas de escritorio, lámparas de pie y plafones te proporcionará el equilibrio adecuado entre la iluminación directa de tareas y la luz difusa indirecta.
Los mejores productos de iluminación para la oficina en casa
Hue White Ambiance
Lámpara de techo Enrave mediana
199,99 €
Hue White and Color Ambiance
Plafón mediano Infuse
229,99 €
Hue White and Color Ambiance
Plafón Centris de cuatro focos
489,99 €
Guía de iluminación inteligente para la oficina en casa
Más ideas de iluminación inteligente para la oficina en casa
Cómo configurar la mejor iluminación para webcam
Conseguir la mejor iluminación para las llamadas por webcam no es solo cuestión de dar la mejor imagen posible. La iluminación adecuada puede ayudar a iluminar las expresiones faciales, reducir las sombras o brillos que distraen y mejorar la calidad de la imagen de vídeo.