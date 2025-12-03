Ayuda
Iluminación para la oficina en casa

Iluminación para la oficina en casa

Cuando dispones de la luz adecuada, puedes hacer bien tu trabajo. Deja que la luz inteligente te proporcione la intensidad, la difusión o el tono de luz perfectos para guiarte a lo largo de tu jornada laboral, de forma cómoda y productiva.

Comprar iluminación para la oficina en casa
Un hombre sentado frente a un portátil en un escritorio iluminado con una lámpara de mesa inteligente y una lámpara colgante en tonos blancos fríos.

Mantén la concentración con la iluminación para la oficina en casa

La luz inteligente se puede ajustar a cualquier tono de luz blanca durante el día. Los tonos azules más fríos te ayudarán a sentirte con más energía por la mañana. Los tonos más cálidos te ayudarán a relajarte al final de la jornada laboral.

Quizás también te gusten estos...

Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 4

Hue White and Color Ambiance

Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 4

Hasta 345 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​

59,99 €

Crea tu kit de inicio
Lámpara de pie Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de pie Gradient Signe

Negro
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

329,99 €

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 3

Hue White and Color Ambiance

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 3

Hasta 806 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​

49,99 €

Hue Smart button

Botón inteligente

Hue Smart button

Alimentación por batería
45 mm
Diseño mate
Fijación magnética o con soporte

21,99 €

Crea tu kit de inicio
Hue Dimmer switch (último modelo)

Hue

Hue Dimmer switch (último modelo)

Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia

21,99 €

Temporalmente agotado

Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 3

Hue White and Color Ambiance

Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 3

Hasta 345 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​

49,99 €

Crea tu kit de inicio
Base de tira de luz Plus V4 2 metros

Hue White and Color Ambiance

Base de tira de luz Plus V4 2 metros

Unidad de fuente de alimentación incl.
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

59,99 €

Temporalmente agotado

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 4

Hue White and Color Ambiance

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 4

Hasta 806 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​

59,99 €

Lámpara de pie Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de pie Gradient Signe

White
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

329,99 €

Tira de luces OmniGlow 3 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces OmniGlow 3 m

2700 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante

139,99 €

Crea tu kit de inicio
Luz de acento portátil Go

Hue White and Color Ambiance

Luz de acento portátil Go

LED integrado y batería
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

89,99 €

Lámpara de pie Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de pie Gradient Signe

Roble
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

349,99 €

Crea tu kit de inicio
Pack doble barra de luces Play

Hue White and Color Ambiance

Pack doble barra de luces Play

Pack doble
LED integrado
Negro
Control inteligente con Hue Bridge*

139,99 €

Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600

Hue White and Color Ambiance

Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600

Hasta 1600 lúmenes
Luz natural de amplio espectro
Regulación ultrabaja al 0,2 %
Color de precisión Chromasync™

79,99 €

Tira de luces OmniGlow 5 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces OmniGlow 5 m

4500 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante

199,99 €

Comprar toda la iluminación para la oficina en casa
Un espacio de oficina en casa con un escritorio y una silla iluminados por una lámpara de mesa inteligente y una lámpara colgante en tonos cálidos y suaves.

Disfruta de la luz adecuada para la configuración de tu oficina

Para un confort y una productividad óptimos, una combinación de lámparas de escritorio, lámparas de pie y plafones te proporcionará el equilibrio adecuado entre la iluminación directa de tareas y la luz difusa indirecta.

Los mejores productos de iluminación para la oficina en casa

Base de tira de luz Plus V4 2 metros

Hue White and Color Ambiance

Base de tira de luz Plus V4 2 metros

Unidad de fuente de alimentación incl.
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

59,99 €

Temporalmente agotado

Luz de acento portátil Go

Hue White and Color Ambiance

Luz de acento portátil Go

LED integrado y batería
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

89,99 €

Hue tap switch

Hue

Hue tap switch

Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia

49,95 €

Lámpara de techo Enrave mediana

Hue White Ambiance

Lámpara de techo Enrave mediana

LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Incluye interruptor inalámbrico
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

199,99 €

Artículo casi agotado

Plafón mediano Infuse

Hue White and Color Ambiance

Plafón mediano Infuse

LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

229,99 €

Plafón Centris de cuatro focos

Hue White and Color Ambiance

Plafón Centris de cuatro focos

LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

489,99 €

Temporalmente agotado

Comprar todas las luces para la oficina en casa

Inspiración de iluminación

Descubre cómo utilizan otros usuarios las luces inteligentes Philips Hue para crear ambiente y comparte tu propia instalación en Instagram con el hashtag #philipshue

image by smarthomers containing table, laptop, light, purple, room

@smarthomers

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Property

@thesetuptoday

image by adamleonpeters containing Plant, Output device, Interior design, Table, Television set

@adamleonpeters

image by anonymous containing Table, Computer desk, Purple, Personal computer, Desk

@brynefallmusic

image by anonymous containing Computer, Table, Furniture, Property, Output device

@logicoder1

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Computer desk

@apextyper

image by mac_n_ipad_setup containing Computer, Table, Personal computer, Computer desk, Property

@mac_n_ipad_setup

image by idolart containing Computer, Property, Furniture, Output device, Personal computer

@idolart

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer keyboard, Desk, Interior design

@noixdecitron

image by noixdecitron containing guitar, table, office, room, wall

@noixdecitron

Guía de iluminación inteligente para la oficina en casa

¿Cómo puedo usar las luces inteligentes para simular la luz natural en mi oficina?

¿Qué intensidad de luz debe tener la iluminación para la oficina en casa?

¿Cuál es la mejor iluminación para la oficina en casa para trabajar con ordenadores?

Más ideas de iluminación inteligente para la oficina en casa

Cómo configurar la mejor iluminación para webcam

Cómo configurar la mejor iluminación para webcam

Conseguir la mejor iluminación para las llamadas por webcam no es solo cuestión de dar la mejor imagen posible. La iluminación adecuada puede ayudar a iluminar las expresiones faciales, reducir las sombras o brillos que distraen y mejorar la calidad de la imagen de vídeo.

Explora las mejores luces para webcam

Explorar otras habitaciones

Iluminación para el salón

Iluminación para el salón

Iluminación para el salón
Iluminación para el comedor

Iluminación para el comedor

Iluminación para el comedor
Iluminación para la cocina

Iluminación para la cocina

Iluminación para la cocina
Iluminación de salas de juego

Iluminación para gaming

Iluminación de salas de juego
Iluminación para el dormitorio

Iluminación para el dormitorio

Iluminación para el dormitorio
Iluminación para la parte delantera y el jardín

Iluminación de jardín y luces inteligentes para porches

Iluminación para la parte delantera y el jardín
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay