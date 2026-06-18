15 de julio de 2024
Seamos realistas, ningún niño quiere escuchar: "¡Es hora de ir a la cama!" Pero en lugar de decir esas temidas palabras, puedes usar luces nocturnas para niños que ayuden a tus hijos a quedarse dormidos y dormir profundamente.
15 de julio de 2024
Seamos realistas, ningún niño quiere escuchar: "¡Es hora de ir a la cama!" Pero en lugar de decir esas temidas palabras, puedes usar luces nocturnas para niños que ayuden a tus hijos a quedarse dormidos y dormir profundamente.
La luz nocturna adecuada para el dormitorio de tus hijos no sólo les quitará el miedo a los "monstruos que hay debajo de la cama", sino que también les animará a dormir en su propia habitación.
Prueba estas ideas de luces nocturnas para niños que te ayudarán a arrullar a los más pequeños.
Dormir es esencial para el desarrollo de todo niño. Puedes usar luz LED para ayudar a tus hijos a conciliar el sueño y a dormir profundamente.
¿Sabías que el cerebro puede detectar la hora del día cuando entra la luz en la retina? Si tus hijos pasan las tardes en habitaciones muy iluminadas, su cerebro puede hacerles creer que es de día, lo que altera su ciclo natural de sueño. ¡Se sentirán más despiertos incluso cuando sea hora de acostarse! Por lo tanto, asegúrate de atenuar el nivel de luz en tu casa por la noche.
Una idea brillante: define un automatismo "Ir a dormir" en la aplicación Philips Hue. Este automatismo atenúa lentamente las luces hasta que se apagan, lo que indica que es hora de dormir.
A medida que evolucionan los hábitos de sueño y las preferencias de los niños, la posibilidad de trasladar la luz nocturna desde la lámpara una noche al escritorio de la habitación la noche siguiente resulta muy práctica. Las luces nocturnas portátiles te ofrecen la flexibilidad necesaria para probar distintas configuraciones, para que puedas ver qué funciona mejor para tu hijo.
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Con el aplique mural adecuado para el dormitorio, puedes disponer de una solución capaz de funcionar como luz de trabajo, luz ambiental e incluso luz nocturna. Las luces de pared inteligentes te permiten ajustarlas a la hora del día o al momento. De este modo, puedes mantener la luz encendida a la hora de hacer los deberes, atenuarla a la hora de relajarse y atenuarla aún más como luz nocturna cuando llegue la hora de irse a dormir.
Inspírate con más ideas de apliques murales para el dormitorio.
Las luces de la habitación de tus hijos deben estar al alcance de la mano y ser fáciles de usar para que tus hijos puedan encontrarlas rápidamente y encenderlas en la oscuridad. Al añadir una lámpara de mesita de noche junto a la cama, puedes ayudar a animar a tus hijos a leer un libro antes de irse a dormir.
Una idea brillante: si las luces de las habitaciones de tus hijos no están al lado de la cama, plantéate usar un interruptor inalámbrico inteligente en su lugar. Estos interruptores inalámbricos, portátiles y alimentados por pilas, pueden colocarse en su mesilla de noche para facilitar el acceso a las luces en cualquier momento de la noche.
Al igual que los apliques de pared, los plafones para el dormitorio de tus hijos pueden adaptarse a cualquier momento del día, desde la hora de despertar hasta la hora de irse a dormir. El uso de un interruptor inalámbrico hace que este tipo de luz se pueda adaptar como luz nocturna con la cantidad idónea de luz para contribuir a que tu hijo duerma profundamente.
Si tu hijo se levanta con frecuencia de noche para beber agua o ir al baño, la instalación un sensor de movimiento puede orientarlo por la casa con la luz adecuada. Un sensor de movimiento te permite recurrir a un ajuste concreto de las luces durante la noche, en este caso, un brillo cálido y suave para ayudar a mantenerlos en ese estado de sueño.
¿Quieres que tus hijos controlen mejor la iluminación? Las luces controladas por voz les permiten indicar a sus luces qué hacer desde la comodidad de su propia cama. Además de ayudar a que tus hijos concilien antes el sueño, permitir a tus hijos tomar decisiones sobre la iluminación de su dormitorio ayudará a fomentar el sentido de responsabilidad.
Explora cómo la iluminación de dormitorio Philips Hue puede ayudarte a adaptar estas ideas para las luces nocturnas de tus hijos.