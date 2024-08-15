Un vistazo detallado a los apliques murales para exteriores

Una vez que hayas establecido la finalidad de tu iluminación de pared para exteriores, puedes elegir entre una amplia gama de estilos y funcionalidades. Desde diseños minimalistas y elegantes que se integran a la perfección en entornos modernos hasta apliques más ornamentados y tradicionales que añaden un toque de encanto atemporal, hay un aplique mural de exterior elegante para cada estilo.

Los apliques murales son elegantes apliques de exterior que destacan por sus cualidades estéticas y funcionales, y están disponibles en opciones que van desde los clásicos apliques de estilo farolillo hasta diseños más contemporáneos.

Comprar Philips Hue Impress

Con los apliques murales ascendentes y descendentes para exteriores, la luz irradia tanto desde arriba como desde abajo, lo que resulta perfecto para espacios más amplios, como una pared exterior.



Los proyectores están diseñados para proporcionar una iluminación dinámica y atmosférica y mejorar la visibilidad para una mayor seguridad en jardines, patios y entradas de vehículos. Aportan estilo y seguridad a tus espacios exteriores.

Comprar proyector para exteriores Discover Philips Hue

Los focos están diseñados para proporcionar una iluminación dinámica y de ambiente y mejorar la visibilidad para una mayor seguridad en jardines, patios y entradas de vehículos. Aportan estilo y seguridad a tus espacios exteriores.

Comprar proyectores para exteriores Philips Hue

Los faroles de pared destacan por su apariencia clásica e intemporal y ofrecen un diseño tradicional o vintage que añade un encanto rústico además de proporcionar una amplia iluminación.

Comprar Philips Hue Econic

La amplia gama de apliques murales enrasados te ofrece una rica paleta de opciones que puedes utilizar para componer una iluminación exterior muy personalizada que se ajuste perfectamente a tus gustos personales. Algunos apliques enrasados pueden incluso tener dos haces de luz que iluminan tanto hacia arriba como hacia abajo, como el aplique Dymera, cuyas luces puedes controlar de forma individual.



Explora toda la gama de luces inteligentes para exteriores de Philips Hue.