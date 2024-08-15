Ayuda
Un vistazo detallado a los apliques murales para exteriores

24/01/2024

Si no has mirado antes los apliques murales decorativos, puede resultar difícil saber qué buscar y qué tener en cuenta. Hemos reunido esta información para ayudarte a comprender mejor las distintas formas en que se puede utilizar la iluminación exterior, la gama de accesorios disponibles y cómo instalar y controlar la iluminación exterior.

Apliques murales para exteriores y sus usos

La moderna iluminación de pared en exteriores puede cumplir multitud de funciones, pero generalmente se usa para lo siguiente:

  • Mejorar la estética del exterior de su hogar.
  • Crear un ambiente acogedor durante las reuniones al aire libre.
  • Proporcionando seguridad y protección para una mayor tranquilidad.

Puedes centrarte en realzar los elementos arquitectónicos, crear un espacio exterior acogedor o iluminar adecuadamente los caminos. Pero también puedes hacerlo todo a la vez (en distintos grados, por supuesto). Solo tienes que determinar primero lo que necesitas. Esto te ayudará a seleccionar las luminarias en función de las características que se ajusten a tus necesidades y te ayudará a colocarlas para conseguir una eficacia óptima.

También puedes ver más ideas de iluminación exterior aquí.

Tipos de iluminación de pared exterior

Una vez que hayas establecido la finalidad de tu iluminación de pared para exteriores, puedes elegir entre una amplia gama de estilos y funcionalidades. Desde diseños minimalistas y elegantes que se integran a la perfección en entornos modernos hasta apliques más ornamentados y tradicionales que añaden un toque de encanto atemporal, hay un aplique mural de exterior elegante para cada estilo.

Los apliques murales son elegantes apliques de exterior que destacan por sus cualidades estéticas y funcionales, y están disponibles en opciones que van desde los clásicos apliques de estilo farolillo hasta diseños más contemporáneos. 
Con los apliques murales ascendentes y descendentes para exteriores, la luz irradia tanto desde arriba como desde abajo, lo que resulta perfecto para espacios más amplios, como una pared exterior.

Los proyectores están diseñados para proporcionar una iluminación dinámica y atmosférica y mejorar la visibilidad para una mayor seguridad en jardines, patios y entradas de vehículos. Aportan estilo y seguridad a tus espacios exteriores.
Los focos están diseñados para proporcionar una iluminación dinámica y de ambiente y mejorar la visibilidad para una mayor seguridad en jardines, patios y entradas de vehículos. Aportan estilo y seguridad a tus espacios exteriores.
Los faroles de pared destacan por su apariencia clásica e intemporal y ofrecen un diseño tradicional o vintage que añade un encanto rústico además de proporcionar una amplia iluminación.
La amplia gama de apliques murales enrasados te ofrece una rica paleta de opciones que puedes utilizar para componer una iluminación exterior muy personalizada que se ajuste perfectamente a tus gustos personales. Algunos apliques enrasados pueden incluso tener dos haces de luz que iluminan tanto hacia arriba como hacia abajo, como el aplique Dymera, cuyas luces puedes controlar de forma individual.

Explora toda la gama de luces inteligentes para exteriores de Philips Hue.

Natascha Seeger Cross

Alimentación de apliques para exteriores de montaje empotrado

Comprender cómo se alimentan los distintos apliques murales exteriores modernos enrasados también es una parte esencial para elegir la opción correcta. En Philips Hue, ofrecemos dos tipos de luces de exterior:

Voltaje de línea estándar, que se conecta directamente a la electricidad de su hogar. Te proporciona una fuente de luz uniforme y fiable ideal para áreas en las que se necesita iluminación continua, como espacios de seguridad y entretenimiento.

Bajo voltaje, que se puede instalar sin esfuerzo conectándolo a enchufes exteriores normales. Proporciona una opción versátil y fácil de usar para iluminar caminos de jardín, acentuar los elementos del paisaje y establecer entornos exteriores acogedores.

Dado que cada fuente de alimentación tiene diferentes puntos fuertes, es mejor personalizar la configuración de iluminación exterior para adaptarla a sus preferencias y necesidades.

Personalización de apliques exteriores

Tomar el control de los modernos apliques exteriores empotrados puede resultar sencillo y fluido con un sistema de iluminación inteligente como Philips Hue. La aplicación Philips Hue te permite gestionar y personalizar tus luces de exterior directamente desde tu smartphone o tablet.

Explora una paleta de más de 16 millones de colores y un espectro de tonos de luz blanca. Ilumina objetos, árboles o caminos para hacer tuya tu área al aire libre. Y guarda tus configuraciones favoritas y recupéralas al instante con un simple toque en la aplicación Hue.

Además, puedes programar tu iluminación exterior para que se encienda y apague a horas específicas (o al entrar y salir), ahorrando energía cuando no sea necesaria. Con la aplicación, tienes la flexibilidad de transformar tu espacio exterior con luz, haciéndolo funcional y estéticamente agradable.

