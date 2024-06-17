Ayuda
Iluminación de vitrinas

Iluminación de vitrinas

1 de marzo de 2024

La iluminación de vitrinas es una forma popular de añadir iluminación a tu hogar de una manera sutil y elegante. Las tiras LED tienen una gran demanda para este propósito: no emiten calor, y son energéticamente eficientes y fáciles de instalar. Descubre cómo usar las tiras LED para una iluminación de vitrinas eficaz. 

Iluminación de tareas frente a iluminación ambiental

La iluminación debajo los muebles puede satisfacer dos necesidades diferentes: iluminación de tareas o ambiental. La iluminación de tareas es luz dedicada centrada en ayudarte a completar una tarea específica, como cocinar, trabajar o leer. La iluminación ambiental es más general, proporcionando calidez y profundidad general a un espacio. Mientras que la iluminación ambiental generalmente se refiere a la fuente principal de luz en una habitación, la iluminación debajo del armario también puede contribuir a este tipo de luz, cuando se combina con luces de techo y lámparas de pie, por ejemplo. 

Iluminación de vitrinas LED para la cocina

Si añades tiras de luz debajo de los armarios de la cocina, tendrás una luz brillante y enfocada para cocinar, preparar alimentos y lavar platos. Las tiras LED son una opción popular para los armarios de cocina, ya que proporcionan luz directamente sobre el espacio en el que estás trabajando.  

Antes de instalar la iluminación de vitrinas, piensa en el tipo de encimera que tienes: después de todo, la luz brillará directamente sobre ella. Si tienes una encimera de color claro o brillante, la luz de la tira no tendrá que ser tan brillante: la encimera rebotará y reflejará la luz hacia arriba. Sin embargo, si la encimera es de un color más oscuro o mate, absorberá la luz, por lo que el brillo de la tira de luz deberá ser más fuerte.

Las tiras de luz Philips Hue ofrecen la máxima flexibilidad para la iluminación debajo del armario de la cocina. Con la luz inalámbrica inteligente, puedes atenuar e iluminar tus tiras de luz para diferentes momentos del día o proyectar tu cocina con una luz colorida para preparar el escenario para una cena o fiesta romántica.

Una mujer intenta alcanzar un libro en un estante con iluminación de vitrinas.

Dónde instalar la iluminación de vitrinas

Monta tus tiras de luces en el borde más cercano del armario para maximizar la luz al proyectarla en tu encimera en lugar de dirigirla hacia tu protector contra salpicaduras. Puedes ocultar la tira de luz montándola detrás del riel frontal inferior del armario. Ten cuidado de que el riel no bloquee la luz: prueba la ubicación antes de quitar el soporte adhesivo y fijarlo al armario. 

Instalación de tiras de luces LED debajo de los armarios

Instalar las tiras LED bajo los armarios es fácil, especialmente con las Philips Hue Lightstrips: no es necesario taladrar ni volver a instalar los cables. Retira la cubierta del soporte adhesivo para fijar la tira de luz a cualquier superficie sólida. ¿La tira de luz es demasiado larga? Córtala a medida por las líneas de corte designadas. Sin embargo, no olvides que incluso puedes doblarla alrededor de superficies curvas, por lo que es posible que no necesites cortarla en absoluto.

Si deseas una tira LED más larga que recorra la parte inferior de los armarios de cocina, usa una extensión. Con la extensión Philips Hue Lightstrip puedes extenderlas hasta un máximo de 10 metros; lo único que tienes que hacer es conectar las tiras LED con las piezas de conexión incluidas. 

Volver a todos los artículos
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay