Si añades tiras de luz debajo de los armarios de la cocina, tendrás una luz brillante y enfocada para cocinar, preparar alimentos y lavar platos. Las tiras LED son una opción popular para los armarios de cocina, ya que proporcionan luz directamente sobre el espacio en el que estás trabajando.

Antes de instalar la iluminación de vitrinas, piensa en el tipo de encimera que tienes: después de todo, la luz brillará directamente sobre ella. Si tienes una encimera de color claro o brillante, la luz de la tira no tendrá que ser tan brillante: la encimera rebotará y reflejará la luz hacia arriba. Sin embargo, si la encimera es de un color más oscuro o mate, absorberá la luz, por lo que el brillo de la tira de luz deberá ser más fuerte.

Las tiras de luz Philips Hue ofrecen la máxima flexibilidad para la iluminación debajo del armario de la cocina. Con la luz inalámbrica inteligente, puedes atenuar e iluminar tus tiras de luz para diferentes momentos del día o proyectar tu cocina con una luz colorida para preparar el escenario para una cena o fiesta romántica.