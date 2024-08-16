Piensa que bañar paredes equivale a pintar con luz: una forma sencilla de renovar tu hogar sin necesidad de pintar las paredes o comprar muebles nuevos.

La iluminación para bañar paredes consiste sencillamente en proyectar la luz de forma directa sobre las paredes en lugar de hacia el centro de la habitación. Al bañar las paredes con luz, se crean suaves áreas de color difuso uniforme y se evitan los reflejos molestos. Así que, sea cual sea el ambiente que busques, descubre cómo la iluminación para bañar paredes con la luz puede aportarlo a cualquier espacio.