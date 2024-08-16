Marzo 31, 2023
Piensa que bañar paredes equivale a pintar con luz: una forma sencilla de renovar tu hogar sin necesidad de pintar las paredes o comprar muebles nuevos.
La iluminación para bañar paredes consiste sencillamente en proyectar la luz de forma directa sobre las paredes en lugar de hacia el centro de la habitación. Al bañar las paredes con luz, se crean suaves áreas de color difuso uniforme y se evitan los reflejos molestos. Así que, sea cual sea el ambiente que busques, descubre cómo la iluminación para bañar paredes con la luz puede aportarlo a cualquier espacio.
Iluminación para bañar paredes dentro de tu hogar
¿No hay imágenes en tu pared? ¡No hay problema! Cada pared se convierte en un lienzo en blanco que espera ser llenado con luz inteligente, y tienes 16 millones de colores en tu paleta para jugar.
Las lámparas de pie Signe son una gran opción para convertir paredes vacías y rincones anodinos en impresionantes centros de mesa. Combínalas con las lámparas de mesa Signe para conseguir la concentración justa de luz y la mezcla óptima de color justo donde hacen falta.
Y, aunque bañar las paredes de luz puede disipar las sombras y embellecerlas, también puede servir como iluminación de trabajo. Coloca una lámpara de mesa Bloom o un par de barras de luces Hue Play en el aparador del salón. Colócalas en ángulo para que la luz rebote en la pared y refleje en el libro que estas leyendo. La iluminación de pared resulta muy agradable a la vista.
Iluminación para bañar paredes exteriores
Llueva o truene, cuando bañes las paredes y las vallas exteriores con una luz inteligente y colorida, te transportarás a cualquier estación (¡y destino!), sea cual sea la época del año.
Dale a la pared de tu jardín un estilo Miami Beach. Alinea unos cuantos focos lineales Amarant a lo largo del camino del jardín y apúntalos hacia la pared. Colócalos en tonos rosa pastel y amarillo neón, ¡y pasa del sendero del jardín a Ocean Drive!
El diseño alargado del Amarant está hecho para arrojar luz a espacios grandes y planos. Su efecto de bañado de pared también puede crear un telón de fondo vibrante para cenar en tu jardín.
Si quieres dar rienda suelta a tu creatividad, coloca los focos delante de los verdaderos protagonistas del jardín. Plantas y árboles preciados, ¡o incluso enanos de jardín! Hazlos destacar con la luz y deja que proyecten sombras de ambiente sobre las paredes y vallas.
Los focos para exteriores Lily son una forma sencilla de conseguir este efecto. Los focos Lily, que se colocan fácilmente en el suelo, pueden introducirse en cualquier rincón o grieta y orientarse en casi cualquier dirección. Son geniales para añadir una potente nota de luz que dará profundidad al espacio.