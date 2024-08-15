Ayuda
¿Qué es la iluminación en carril?

24/01/2024

Cuando se trata de diseño de iluminación, la iluminación de carril destaca como una opción versátil y dinámica. Este tipo de iluminación cuenta con un carril modular capaz de soportar diversos accesorios de iluminación, como focos, lámparas colgantes o barras de luz, lo que te permite dirigir la luz exactamente allí donde se necesita. Su fácil instalación, escalabilidad, colocación en carril y amplia selección de estilos y acabados ofrecen una versatilidad que se adapta a diversos espacios y necesidades.

Descripción de la iluminación en carril

La iluminación de carril funciona a través de un sistema continuo de carriles, montado habitualmente en el techo o la pared. Este carril sirve tanto como soporte estructural como vía eléctrica que alimenta los focos en todo el carril. Las luminarias se pueden fijar al carril mediante conectores o adaptadores, que están diseñados específicamente poder ajustarse. Esta interdistancia flexible entre luces de carril es ideal a la hora de crear configuraciones de iluminación dirigidas y a medida.

Focos inteligentes TBD Black Perifo sobre un carril montado en el techo

¿Cómo funciona la iluminación de carriles?

El brillo de la iluminación de carriles procede de tres componentes esenciales: la fuente de alimentación, los carriles y conectores, y las luminarias.

Hay tres tipos de unidades de fuente de alimentación de iluminación de carril. Lo que sea más efectivo para usted dependerá de su diseño y requisitos. Elija entre:

  • Unidades de extremo de techo: ubicadas estratégicamente al final del carril
  • Unidades entre carriles: ubicadas entre dos carriles para una distribución de potencia perfecta
  • Unidades de montaje en pared: diseñadas para carriles montados en pared

Puedes vincular los carriles y conectores versátiles para configurar el sistema de iluminación de carril que mejor se adapte a tus necesidades. Philips Hue Perifo te permite elegir entre:

  • Carriles de 0,5 m: ideales para curvas cerradas y disposiciones de iluminación de carriles pequeños
  • Carriles de 1 m: se adapta cómodamente a la mayoría de los espacios y tienen capacidad para varias luces
  • Carriles de 1,5 m: impresionantes y amplios, son ideales para una mayor interdistancia en la iluminación de carril y efectos dramáticos
  • Conector recto: Facilita las configuraciones de iluminación de carril en línea recta
  • Conector de esquina externo: guía la iluminación de carril de manera elegante en torno a las esquinas
  • Conector de esquina interno: permite giros suaves en la dirección opuesta a la de un conector de esquina externo

Las diferentes luminarias de iluminación sobre carril se adaptan a diferentes necesidades y preferencias de iluminación. Philips Hue Perifo te permite elegir entre:

  • Focos: emiten una luz intensa allí donde las dirijas, ideales para realzar zonas específicas
  • Lámparas colgantes: ajustables en altura para una iluminación directa hacia abajo, perfectas para mesas de comedor
  • Barras de luz lineales: proyectan luz difusa y colorida, iluminando habitaciones más grandes con elegancia
  • Tubos de luz con degradado: combinan armoniosamente diversos colores de luz para bañar la pared que tienen enfrente
Tubo de luz Smart Perifo sobre raíl montado en el techo encima de la obra de arte
Luz colgante inteligente Perifo en color negro en sala de estar

Cómo instalar la iluminación de carril

Tanto si quieres instalar un carril de iluminación en un pequeño pasillo como en una gran cocina, esta guía paso a paso te ayudará a iluminar tu espacio con facilidad y a conseguir un aspecto sofisticado.

Interdistancia de la iluminación de carril

Conseguir la colocación ideal de los carriles luminosos es un arte que empieza por analizar el tipo de espacio que se va a iluminar. En espacios habitables, se suele recomendar colocar las luminarias a una distancia de entre 0,6 y 1,2 metros para conseguir una cobertura uniforme de la iluminación general. Sin embargo, para resaltar elementos concretos u objetos individuales, puede que te interese colocarlos más juntos. No dudes en experimentar con la interdistancia entre los carriles hasta que consigas el equilibrio perfecto de iluminación. Al fin y al cabo, ésa es la belleza de la iluminación de carril.

Una idea brillante: ¿vas a instalar la iluminación de carril? Colócalo todo en el suelo para determinar su ubicación antes de empezar a taladrar. De este modo, podrás jugar con la ubicación y elegir dónde quieres poner las luces sin el compromiso de hacer agujeros en la pared.

