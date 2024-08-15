¿Qué es la iluminación en carril?

El brillo de la iluminación de carriles procede de tres componentes esenciales: la fuente de alimentación, los carriles y conectores, y las luminarias.

Hay tres tipos de unidades de fuente de alimentación de iluminación de carril. Lo que sea más efectivo para usted dependerá de su diseño y requisitos. Elija entre:

Unidades de extremo de techo : ubicadas estratégicamente al final del carril

: ubicadas estratégicamente al final del carril Unidades entre carriles : ubicadas entre dos carriles para una distribución de potencia perfecta

: ubicadas entre dos carriles para una distribución de potencia perfecta Unidades de montaje en pared: diseñadas para carriles montados en pared

Puedes vincular los carriles y conectores versátiles para configurar el sistema de iluminación de carril que mejor se adapte a tus necesidades. Philips Hue Perifo te permite elegir entre:

Carriles de 0,5 m : ideales para curvas cerradas y disposiciones de iluminación de carriles pequeños

: ideales para curvas cerradas y disposiciones de iluminación de carriles pequeños Carriles de 1 m : se adapta cómodamente a la mayoría de los espacios y tienen capacidad para varias luces

: se adapta cómodamente a la mayoría de los espacios y tienen capacidad para varias luces Carriles de 1,5 m : impresionantes y amplios, son ideales para una mayor interdistancia en la iluminación de carril y efectos dramáticos

: impresionantes y amplios, son ideales para una mayor interdistancia en la iluminación de carril y efectos dramáticos Conector recto: Facilita las configuraciones de iluminación de carril en línea recta

recto: Facilita las configuraciones de iluminación de carril en línea recta Conector de esquina externo : guía la iluminación de carril de manera elegante en torno a las esquinas

: guía la iluminación de carril de manera elegante en torno a las esquinas Conector de esquina interno: permite giros suaves en la dirección opuesta a la de un conector de esquina externo

Las diferentes luminarias de iluminación sobre carril se adaptan a diferentes necesidades y preferencias de iluminación. Philips Hue Perifo te permite elegir entre: