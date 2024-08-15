¿Qué es la iluminación en carril?

24/01/2024
Cuando se trata de diseño de iluminación, la iluminación de carril destaca como una opción versátil y dinámica. Este tipo de iluminación cuenta con un carril modular capaz de soportar diversos accesorios de iluminación, como focos, lámparas colgantes o barras de luz, lo que te permite dirigir la luz exactamente allí donde se necesita. Su fácil instalación, escalabilidad, colocación en carril y amplia selección de estilos y acabados ofrecen una versatilidad que se adapta a diversos espacios y necesidades.