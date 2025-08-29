Planes de seguridad doméstica

Actualiza a Hue Bridge Pro: haz que las luces sean sensibles al movimiento

Haz que tus luces sean más inteligentes con Hue Bridge Pro. Transfórmalos en sensores sensibles al movimiento que responden al movimiento, envían notificaciones y se iluminan al instante. Además, desbloquea las alarmas luminosas, la imitación de presencia y otras funciones luminosas, todo desde el sistema en el que ya confías.