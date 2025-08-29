Hue Secure te brinda mayor tranquilidad con la sensación de que hay siempre alguien en casa y los planes de Secure te permiten elegir exactamente cómo supervisar tu hogar en tiempo real. Elige el mejor para tu configuración para sacar el máximo partido de la seguridad inteligente para el hogar con Philips Hue.
Planes de seguridad doméstica
Gratis
Las cámaras Philips Hue Secure cuentan con acceso instantáneo y gratuito a las características de serie, como transmisión en directo, alarmas de luz y sonido, notificaciones instantáneas y mucho más.
Plan básico
Consigue 30 días de historial de vídeo, además de funciones avanzadas como Zonas de actividad, videoclips e incluso alertas más inteligentes. Consigue este plan para hasta dos cámaras y paga por cada una de ellas.
Plan Plus
Consigue 60 días de historial de vídeo, además de funciones avanzadas como Zonas de actividad, videoclips e incluso alertas más inteligentes. Contrata este plan para hasta 10 cámaras y paga una tarifa plana por todas ellas.
Compara los planes de seguridad doméstica
Retransmisión en directo con la aplicación o de las pantallas de voz de los interlocutores
Alarmas de luz y sonido¹ ²
Notificaciones de movimiento instantáneo¹
Cifrado de extremo a extremo
Zonas ocultas
Instantáneas de vídeo
Activación/desactivación automática cuando estás en casa o fuera de ella
Sensible al movimiento: utiliza las luces como sensores² ⁴
Detecta las alarmas de humo, activa las luces para alertarte
Grabación de clips consecutivos
Zonas de actividad
Detección de personas, animales, vehículos y paquetes basada en IA
Alarmas inteligentes basadas en IA
Historial de vídeo
Cámaras
Aprovecha las características avanzadas con un plan
Grabación de videoclips
Con un plan, la cámara empieza a grabar en cuanto se detecta el movimiento y, a continuación, cifra el vídeo, lo guarda en la nube y te permite exportarlo al dispositivo móvil.
Zonas de actividad y paquetes
Crea una zona para recibir alertas más detalladas que te indiquen si una persona, paquete o vehículo ha activado tu cámara. Incluso puedes excluir zonas, como la acera, para evitar alertas innecesarias.
Historial de vídeo
Elige entre un historial de vídeo de 30 días o 60 días y, a continuación, ve las grabaciones que tu cámara ha realizado durante los eventos de movimiento detectados durante ese tiempo.
Actualiza a Hue Bridge Pro: haz que las luces sean sensibles al movimiento
Haz que tus luces sean más inteligentes con Hue Bridge Pro. Transfórmalos en sensores sensibles al movimiento que responden al movimiento, envían notificaciones y se iluminan al instante. Además, desbloquea las alarmas luminosas, la imitación de presencia y otras funciones luminosas, todo desde el sistema en el que ya confías.
Preguntas y respuestas
¿Los planes Secure tienen un límite en cuanto al número de cámaras que puedo añadir?
¿Cómo puedo ver cuántos días quedan de la versión de prueba gratuita de 30 días de un plan Secure?
¿Las características avanzadas que recibo con un plan Secure requieren un Philips Hue Bridge?
¿Cuál es la política de reembolso de los planes Secure?
¿No encuentras una respuesta?
¹Requiere un Hue Bridge.
²Se requieren luces Philips Hue.
³Máximo de 10 cámaras.
⁴Se necesita Hue Bridge Pro.
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.