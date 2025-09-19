Ayuda
Luces colgantes LED

Luces colgantes LED inteligentes

Sobre la mesa del comedor o en tu despacho, las lámparas colgantes inteligentes Philips Hue dan un toque de estilo sofisticado a cualquier estancia.

Guía de luces colgantes LED inteligentes

¿Cómo se deben usar las lámparas colgantes en el pasillo?

¿Cómo cuelgo luces colgantes LED?

¿Qué tamaño de lámpara colgante debo tener?

¿Qué son las lámparas colgantes inteligentes?

¿Dónde debo instalar las lámparas colgantes LED inteligentes?

¿Las luces colgantes inteligentes son LED?

Más información sobre las lámparas colgantes LED inteligentes

lámparas LED colgantes para cocinas

Seis ideas de iluminación para la cocina

Las lámparas colgantes inteligentes pueden ayudarte a iluminar tu cocina y crear el ambiente ideal para una cena relajante.

lámparas LED colgantes para dormitorio

ldeas de iluminación para el dormitorio

Aprovecha estas ideas de iluminación para el dormitorio para crear un ambiente acogedor, cómodo y relajado con la ayuda de las lámparas colgantes inteligentes.

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

