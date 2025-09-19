Sobre la mesa del comedor o en tu despacho, las lámparas colgantes inteligentes Philips Hue dan un toque de estilo sofisticado a cualquier estancia.
Guía de luces colgantes LED inteligentes
¿Cómo se deben usar las lámparas colgantes en el pasillo?
¿Cómo se deben usar las lámparas colgantes en el pasillo?
¿Cómo cuelgo luces colgantes LED?
¿Cómo cuelgo luces colgantes LED?
¿Qué tamaño de lámpara colgante debo tener?
¿Qué tamaño de lámpara colgante debo tener?
¿Qué son las lámparas colgantes inteligentes?
¿Qué son las lámparas colgantes inteligentes?
¿Dónde debo instalar las lámparas colgantes LED inteligentes?
¿Dónde debo instalar las lámparas colgantes LED inteligentes?
¿Las luces colgantes inteligentes son LED?
¿Las luces colgantes inteligentes son LED?
Más información sobre las lámparas colgantes LED inteligentes
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.