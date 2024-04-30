Crea un hogar inteligente que responda a cada una de tus órdenes: solo tienes que decir la palabra.
Philips Hue y Google Assistant
Un Google Assistant más inteligente y brillante
Saca el máximo partido a tu hogar inteligente
Ya sea a la hora de encender las luces o de apagarlas antes de irte a dormir, Philips Hue y Google Assistant forman el equipo perfecto para ayudarte a que tu hogar inteligente sea el ideal para ti.
Controla las luces con la voz
Utiliza Google Assistant para controlar con la voz las luces Philips Hue (o incluso la Hue sync box).
Concilia el sueño más fácilmente y despierta de forma natural
Utiliza los comandos Duérmete y despiértate poco a poco para automatizar las luces de tu dormitorio. Atenúa lentamente las luces a la hora de acostarte o consigue un amanecer personalizado para un despertar natural.
Elige la configuración de tu sistema
Aprovecha todo el potencial de la iluminación inteligente con Bridge. ¿El espacio no es adecuado para un Hue Bridge? Consigue hasta 10 luces en una habitación con Bluetooth.
Obtener Google Nest
Visita Google Store para encontrar altavoces y pantallas habilitados para Google Assistant, como Google Nest Mini, Google Nest Hub y Google Nest Hub Max.