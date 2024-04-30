Ayuda

Philips Hue y Google Assistant

Crea un hogar inteligente que responda a cada una de tus órdenes: solo tienes que decir la palabra.

Un Google Assistant más inteligente y brillante

Saca el máximo partido a tu hogar inteligente

Ya sea a la hora de encender las luces o de apagarlas antes de irte a dormir, Philips Hue y Google Assistant forman el equipo perfecto para ayudarte a que tu hogar inteligente sea el ideal para ti.

Hombre en un sofá viendo la televisión con iluminación envolvente y un altavoz inteligente junto a él en una mesa auxiliar

Controla las luces con la voz

Utiliza Google Assistant para controlar con la voz las luces Philips Hue (o incluso la Hue sync box).

Ver comandos de voz
Concilia el sueño más fácilmente y despierta de forma natural

Utiliza los comandos Duérmete y despiértate poco a poco para automatizar las luces de tu dormitorio. Atenúa lentamente las luces a la hora de acostarte o consigue un amanecer personalizado para un despertar natural.

 

Hombre y mujer entrando en una casa con un altavoz inteligente

Elige la configuración de tu sistema

Aprovecha todo el potencial de la iluminación inteligente con Bridge. ¿El espacio no es adecuado para un Hue Bridge? Consigue hasta 10 luces en una habitación con Bluetooth.

Descubre cómo funciona
Configurar Philips Hue y Google Assistant

Cómo

Configurar Philips Hue y Google Assistant

Sigue estas instrucciones paso a paso para configurar Philips Hue en la aplicación Google Home.

Lee la guía
Google Nest

Obtener Google Nest

Visita Google Store para encontrar altavoces y pantallas habilitados para Google Assistant, como Google Nest Mini, Google Nest Hub y Google Nest Hub Max.

Ir a Google Store
