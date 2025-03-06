Philips Hue y LG

Deja que las luces reaccionen al contenido de la pantalla del televisor LG con la aplicación Hue Sync TV.

Hombre y mujer sentados en el sofá ante un televisor LG con luces Hue de color púrpura y azul

Aplicación Sync TV en televisores LG

Sincroniza tus luces Hue con lo que veas en tu televisor LG.

Explora la aplicación

Cómo sincronizar con tu televisor LG

Hue Play gradient lightstrip, Bridge y bombilla sobre un fondo blanco

Comprobar la compatibilidad

La aplicación Sync TV es compatible con televisores LG 2024 y posteriores con webOS24 o superior. Si el televisor es compatible con la aplicación, aparecerá cuando la busques en Aplicaciones.

Buscar televisores compatibles
LG TV montado en la pared con tres luces inteligentes Hue

Configura tu sistema Hue

Necesitarás al menos una luz Philips HUE con capacidad de color y un Philips HUE Bridge para sincronizar las luces con tu televisor LG.

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¡Descarga la aplicación en tu televisor, configúrala y prepárate para sincronizar!

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Las mejores luces para sincronizar

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LG TV colgado en la pared en la sala de estar rodeado de luces de colores

LG

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FAQs

¿Qué televisores LG son compatibles con la aplicación Hue Sync TV?

Soporte de productos Hue para la aplicación en televisores LG

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