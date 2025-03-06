Deja que las luces reaccionen al contenido de la pantalla del televisor LG con la aplicación Hue Sync TV.
Philips Hue y LG
Aplicación Sync TV en televisores LG
Sincroniza tus luces Hue con lo que veas en tu televisor LG.
Cómo sincronizar con tu televisor LG
Comprobar la compatibilidad
La aplicación Sync TV es compatible con televisores LG 2024 y posteriores con webOS24 o superior. Si el televisor es compatible con la aplicación, aparecerá cuando la busques en Aplicaciones.
Configura tu sistema Hue
Necesitarás al menos una luz Philips HUE con capacidad de color y un Philips HUE Bridge para sincronizar las luces con tu televisor LG.
Obtén la aplicación Sync TV
¡Descarga la aplicación en tu televisor, configúrala y prepárate para sincronizar!
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LG
LG ha brindado productos, servicios y características de alta calidad a sus usuarios durante más de 60 años, incluidos aquellos para hogares inteligentes.
FAQs
¿Qué televisores LG son compatibles con la aplicación Hue Sync TV?
¿Qué televisores LG son compatibles con la aplicación Hue Sync TV?
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