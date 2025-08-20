Ayuda

Philips Hue y Matter

Matter se basa en los principios de simplicidad, fiabilidad, interoperabilidad y seguridad. Es un sello de aprobación de que los dispositivos construidos con este protocolo funcionarán juntos sin problemas, tanto ahora como en el futuro. 

Dos mujeres en una sala de estar bañada con tonos suaves de una luz inteligente azul y morada,

La base para los dispositivos conectados

Conecte Hue a productos y ecosistemas de hogar inteligente con Matter

Matter crea una experiencia conectada simplificada entre Philips Hue y otros productos de hogar inteligente. Ofrece una interoperabilidad más sencilla entre los dispositivos de hogar inteligente compatibles, de forma fiable y segura.

Nuevos sistemas de control de iluminación de hogar inteligente Hue Bridge Pro y Philips Hue Bridge.

¿Tiene un Hue Bridge o Bridge Pro? Ya son compatibles con Matter

Hue Bridge y Bridge Pro lo permiten todo, incluido Matter. Hue Bridge se ha actualizado para ser compatible con Matter, lo que significa que tus luces y accesorios Hue también son compatibles automáticamente con Matter.¹

Una bombilla inteligente Philips Hue habilitada para Matter con embalaje y la app Hue.

Hue bulbs compatibles con Matter

Ahora puede conectar directamente las bombillas compatibles con Matter a su ecosistema de hogar inteligente. Consigue una experiencia conectada simplificada entre Philips Hue y otros productos inteligentes con Matter.
Un nuevo estándar para las cosas conectadas, Matter ofrece interoperabilidad fiable y segura entre los dispositivos de hogar inteligente compatibles. Para beneficiarse de esta integración, son necesarias las Hue bulbs compatibles con Matter (busque el logotipo de Matter en las bombillas) y un enrutador de borde Thread como Apple HomePod Mini, altavoces inteligentes Amazon Echo Smart (4.ª generación), Nanoleaf o Google Nest Hub.

Una pareja entra en una sala de estar que brilla en una luz inteligente blanca cálida.

Integración sencilla con otros dispositivos de hogar inteligente

Puedes conectarte a todos los favoritos -Amazon Alexa, Apple Home y Google Assistant-, además de a otros dispositivos de hogar inteligente y aplicaciones compatibles con Matter. Para beneficiarse de esta integración, son necesarias las Hue bulbs compatibles con Matter (busque el logotipo de Matter en las bombillas) y un enrutador de borde Thread como Apple HomePod Mini, altavoces inteligentes Amazon Echo Smart (4.ª generación), Nanoleaf o Google Nest Hub.

El logotipo de Matter

Un líder en iluminación inteligente

Philips Hue y nuestra empresa matriz, Signify, son miembros del consejo de Connectivity Standard Alliance (antes conocida como Zigbee Alliance). Como miembro activo del comité directivo de Matter, hemos contribuido al desarrollo, las pruebas y la normalización de esta nueva norma.

Un nuevo sistema de control de la iluminación doméstica Hue Bridge Pro en negro.

Lo que necesitas

¿Ya tiene un Hue Bridge o Bridge Pro? Entonces, ¡ya está! Recibirás la actualización de software que habilita Matter automáticamente, así que no necesitas nada adicional.

Todos los productos Philips Hue, incluidos los nuevos y los existentes, funcionarán con Matter si se conectan con Hue Bridge.²

FAQs

¿Qué ventajas tiene Matter?

¿Qué productos Hue funcionan con Matter?

¿Necesito un Philips Hue Bridge para conectar mis dispositivos con Matter?

¿Cómo me conecto con Matter?

¿Hay requisitos de hardware para utilizar Matter con Philips Hue?

¿Funcionarán mis integraciones de hogar inteligente más rápido con Matter?

Una selección de bombillas inteligentes Philips Hue y controles inteligentes que incluyen interruptores inalámbricos y botones inteligentes.

Obtener ayuda

Siempre estamos encantados de ayudarte. Si necesitas más ayuda para utilizar Philips Hue y Matter, consulta más preguntas y respuestas o ponte en contacto con nosotros.

  1. La Philips Hue Play HDMI sync box y el dial del Tap dial switch no son compatibles con Matter.
  2. Dado que el Philips Hue Bridge permite la compatibilidad con Matter, los productos conectados con Bluetooth no se pueden utilizar con Matter.

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

