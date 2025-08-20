Philips Hue y Matter

Hue bulbs compatibles con Matter

Ahora puede conectar directamente las bombillas compatibles con Matter a su ecosistema de hogar inteligente. Consigue una experiencia conectada simplificada entre Philips Hue y otros productos inteligentes con Matter.

Un nuevo estándar para las cosas conectadas, Matter ofrece interoperabilidad fiable y segura entre los dispositivos de hogar inteligente compatibles. Para beneficiarse de esta integración, son necesarias las Hue bulbs compatibles con Matter (busque el logotipo de Matter en las bombillas) y un enrutador de borde Thread como Apple HomePod Mini, altavoces inteligentes Amazon Echo Smart (4.ª generación), Nanoleaf o Google Nest Hub.