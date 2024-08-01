*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Podium Pack: Barras Led Hue Play (x2un) + Tira Led Hue (2m)
¡Saca el máximo partido a tu cine en casa! Utiliza estas dos barras de luces Hue Play en negro y una tira de luz de 2 metros en la zona del televisor para conseguir una iluminación envolvente óptima.
El precio actual es 179,98 €, el precio original es 199,98 €
- Luz Blanca y de Color
- Diseñado para salas de TV
- Se requiere Puente Hue Bridge
En este paquete
1 x Hue White and Color Ambiance Pack doble barra de luces Play
Crea un amplio efecto de iluminación con la barra de luces Hue Play de diseño estilizado en color negro. Se suministra en un pack de dos barras de luces y una fuente de alimentación que permite conectar hasta tres barras de luces. Se puede posar en el suelo en vertical u horizontal o instalar en la parte posterior del televisor con los soportes incluidos.Pack doble barra de luces Play
1 x Hue White and Color Ambiance Base de tira de luz Plus V4 2 metros
Ilumina de color cualquier rincón de tu hogar. Flexible y extensible hasta 10 metros, esta tira LED de interior se adhiere a cualquier superficie y brilla en un único tono de blanco o color de la luz.Base de tira de luz Plus V4 2 metros
