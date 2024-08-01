Podium Pack: Barras Led Hue Play (x2un) + Tira Led Hue (2m)

1 x Hue White and Color Ambiance Pack doble barra de luces Play

Crea un amplio efecto de iluminación con la barra de luces Hue Play de diseño estilizado en color negro. Se suministra en un pack de dos barras de luces y una fuente de alimentación que permite conectar hasta tres barras de luces. Se puede posar en el suelo en vertical u horizontal o instalar en la parte posterior del televisor con los soportes incluidos.