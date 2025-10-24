Pack de un A60 B22 filamento estándar
Las bombillas vintage incorporan las características modernas en esta bombilla inteligente A60. Esta bombilla LED ofrece una forma clásica, filamento interior en espiral, luz blanca regulable de cálida a fría y una base B22.
Productos destacados
- Filamento White Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Blanca de cálida a fría
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x114